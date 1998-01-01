Новости Горячие новости "Турпомощь" сообщила, что все туроператоры своевременно оплатили взнос в фонд персональной ответственности/ МИД предупредил россиян об опасности нового извержения вулкана Килауэа на Гавайях/ Ростуризм сообщает об опасности поездок на Филиппины в ближайшие дни

"Турпомощь" сообщила, что все туроператоры своевременно оплатили взнос в фонд персональной ответственности Туроператоры, которых могли исключить из реестра ассоциации «Турпомощь» за неуплату взноса в фонд персональной ответственности, произвели выплаты в полном объеме. «16 июля в адрес «Турпомощи» было направлено официальное письмо-уведомление о выполнении всеми туроператорами-членами ассоциации нормы Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Все компании своевременно и в полном объеме произвели доплаты в свои фонды персональной ответственности. На сегодняшний день общая сумма фондов персональной ответственности туроператоров составляет 679 984 479 рублей», — говорится в сообщении на сайте «Турпомощи». Напомним, что 10 июля «Турпомощь» предупредила, что более ста туроператоров могут быть исключены из реестра с 16 июля в связи с неуплатой взноса в фонд персональной ответственности туроператоров, который нужно было внести до 15 июля 2018 года. Фонд персональной ответственности туроператора формируется за счет ежегодного взноса туроператора в размере 1% от общей цены туристского продукта за предыдущий год. МИД предупредил россиян об опасности нового извержения вулкана Килауэа на Гавайях Очередное извержение вулкана Килауэа может произойти на Гавайских островах в США, сообщает сегодня ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ. «США, Гавайи – сохраняется «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы извержения вулкана Килауэа», — говорится в Twitter ДСКЦ. Вулкан проявляет повышенную активность с начала мая – тогда из расположенных в непосредственной близости от вулкана районов были эвакуированы более 2 тыс. человек. Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Ростуризм предупредил об опасности поездок на Филиппины из-за непогоды Штормовой ветер и проливной дождь прогнозируются на Филиппинах 17 июля, сообщает в понедельник Ростуризм. «17 июля в северных областях острова Лусон (Филиппины) прогнозируется штормовой ветер и проливной дождь из-за тропической депрессии «Генри». Кроме того, на 23 июля запланировано обращение президента республики к парламенту в городе Кесон-Сити, в связи с чем ожидается усиление мер безопасности и изменение транспортных маршрутов, в том числе в аэропорту «Ниной Акуино» (MNL)», — говорится в сообщении ведомства. В Ростуризме призвали туроператоров, реализующих туры на Филиппины, предупреждать клиентов о неблагоприятных погодных условиях и возможном изменении транспортных маршрутов в аэропорту «Ниной Акуино», а туристов – учитывать данную информацию при планировании поездок. /TOURBUS.RU



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