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Российские туристы смогут отдыхать на «родине регги» три месяца

Туроператоры комментируют планируемое увеличение в три раза срока безвизового пребывания россиян на Ямайке

Срок безвизового посещения российскими туристами Ямайки увеличится в три раза, - сообщает АТОР.

На официальном портале правовой информации РФ опубликован проект соответствующего соглашения с Ямайкой, одобренный Кабмином, согласно которому граждане РФ смогут пребывать на территории Ямайки, а граждане Ямайки - на территории России без виз сроком до 90 дней в течение одного года.

Речь идет о поездках, связанных с туризмом, культурным обменом, образовательными целями и др.

«Документ предварительно проработан с ямайской стороной и должен быть подписан по достижении окончательной договоренности», - говорится в распоряжении правительства.

Напомним, что с 2013 года российские туристы могут безвизово посещать Ямайку на срок до 30 дней.

При этом в настоящее время на российском рынке туров с прямым перелетом на Ямайку нет. Направление остается уделом состоятельных индивидуальных туристов. В системах бронирования авиабилетов представлены перелеты минимум с одной пересадкой (в Нью-Йорке), а также с двумя пересадками.

При этом в зимнем сезоне 2018/19 чартерные рейсы на Ямайку (Монтего-Бэй) планирует поставить туроператор PEGAS Touristik.

По оценкам туроператоров, входящих в АТОР, 90-дневный срок пребывания на Ямайке может быть интересен самостоятельным путешественникам, увлекающимся музыкой или серфингом, или тем, кто работает удаленно. Клиентам туроператоров столь длительный отпуск в стране регги не требуется.

«Туристы не едут на Ямайку на длительный срок, популярностью пользуется продолжительность от 7 до 14 ночей», - рассказала Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group.

У ICS Travel Group, предлагающего отдых в качественных отелях Ямайки, посчитаны пакеты с регулярной перевозкой до марта 2019 года, есть скидки за раннее бронирование до 15%. Минимальная стоимость тура на Ямайку в октябре у компании составит $2300 на человека на cемь ночей с перелетом и проживанием в отеле 5* «все включено».

Комментируя эту новость, Лада Попело, генеральный директор компании «Карибский Клуб», заявила нам: «Ямайка – замечательное место для отдыха на Карибах, где россияне до недавнего времени могли пребывать беспрепятственно без визы до 30 дней, а теперь эта цифра увеличится до 90 дней включительно.

Возможно, такое решение представителей страны было продиктовано желанием привлечь внимание к стране российский туризм. Ведь несмотря на то, что Ямайка нашими туристами давно не воспринимается как что-то сверхэкзотическое, турпоток туда на протяжении многих лет заметно не растет. Отдых на Ямайке длится, как правило, 10 – 14 дней, и туристического бума россиян на направлении еще не наступило.

Думаю, что увеличение возможности пребывания в стране до 90 дней может заинтересовать студентов, предпочитающих совмещать работу, отдых и языковую стажировку во время каникул.

А информация о чартерной программе PEGAS Touristik, которая запускается в октябре, без сомнений, станет катализатором повышенного интереса к направлению».

В свою очередь, Ирина Овчинникова, менеджер направления Ямайка компании VAND International, отметила: «Вряд ли это решение сильно повлияет на поток именно туристов, думаю это более актуально для серферов или фрилансеров.

Спрос на направление небольшой. Ямайка – дорогое направление, туда при отсутствии чартеров бывает сложно добраться».

/TOURBUS.RU