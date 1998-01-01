В Шардже начался традиционный летний фестиваль

В эти дни местные отели предлагают значительные скидки на проживание, а торговые центры проводят сезонные распродажи и розыгрыши с возможностью выиграть, в частности, автомобили Jaguar

До конца августа в Шардже проходит масштабный Летний фестиваль, включающий развлекательные и культурные мероприятия, специальные цены на экскурсии, предложения от отелей, скидки и распродажи в торговых центрах и многое другое, - рассказали нам в московском представительстве Комитета по развитию коммерции и туризма эмирата.

Цель фестиваля – продвижение Шарджи как привлекательного направления для семейного отдыха, привлечение туристов со всего мира и создание дополнительных возможностей для интересного и насыщенного отдыха.

Фестиваль организован Комитетом по развитию коммерции и туризма Шарджи в сотрудничестве с другими государственными и частными организациями и включает серию развлекательных и культурных мероприятий, подчеркивающих туристическую значимость эмирата. Среди них – фотовыставка Vantage Point Sharjah, посвященная теме «представления» в его разных проявлениях, недавно открывшаяся «Комната дождя», курсы по фотографии, фоторедактированию и компьютерному искусству для детей.

В этот период местные отели предлагают скидки на проживание, питание, услуги спа, проведение свадеб и корпоративных мероприятий, торговые центры проводят сезонные распродажи и розыгрыши с возможностью выиграть автомобили Jaguar, Range Rover, путешествия в Нью-Йорк, Лондон, Милан или Париж и другие ценные призы, а туроператор Orient Tours приглашает на городские экскурсии и туры по пустыне со скидками до 50%.

По словам председателя Комитета по развитию коммерции и туризма Шарджи Его превосходительства Халида Джасима Аль Мидфа, Летний фестиваль подчеркнет значительную роль Шарджи как важного центра культуры, искусства и сохранения наследия в регионе стран Персидского залива.

«Наша главная цель – подарить незабываемые впечатления всем туристам, отдыхающим в Шардже этим летом, и закрепить за эмиратом статус семейного направления на локальном, региональном и международном уровнях», - отметил он.

Подробнее о программе и предложениях Летнего фестиваля можно узнать здесь.

Напомним, что Шарджа – третий по величине эмират из семи входящих в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Расположен между тремя континентами и является единственным эмиратом, имеющим выход на Восточное (Оманский залив Индийского океана) и Западное (Персидский залив) побережья Аравийского полуострова. В Шардже расположен международный аэропорт, который соединяет её с более 280 направлениями по всему миру.

В 1998 году ЮНЕСКО назвала Шарджу «Культурной столицей арабского мира» за достижения в области культуры и сохранении наследия. В 2015 году эмират получил престижное звание «Столицы арабского туризма».

/TOURBUS.RU