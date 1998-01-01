Новости «Гастрономическая карта России» проехала 12 тыс. километров В Петербурге финишировал первый мобильный гастрономический фестиваль

В минувшую субботу в городе на Неве завершилось впервые проводимое в России месячное турне фудтраков. «Мы делаем это в первую очередь для развития туриндустрии, - заявила, подводя итоги работы во время фестиваля, координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. - Региональная кухня стоит того, чтобы за ней путешествовать в самые разные уголки нашей большой родины». В течение месяца, начиная с 14 июня, караван из 11-ти мобильных ресторанов (по числу принимавших ЧМ-2018 городов) преодолел 12 тыс. км, а до приезда в город на Неве успел побывать в семи городах и накормить более 50 тыс. человек. В ГАЗовских фудтраках гостям фестиваля подавали не общепринятый фастфуд, а блюда специального «футбольного меню», дополненное местными деликатесами. Причем уличные версии, по сути, ресторанных блюд, должны были умещаться в одной руке (one-hand-food), по-божески стоить и, желательно, быть максимально аутентичными. А поэтому наряду с традиционными русскими баранками или пирожками из фудтраков потчевали свежайшими устрицами, «уличной» версией всемирно известного петербургского десерта «Анна Павлова», курниками, а также эчпочмаками, клопсами и перепечами. «В фестивале со своей кухней участвовали не только города-организаторы ЧМ-2018, но и другие регионы страны: всего участников у нас около шестидесяти, - говорит Екатерина Шаповалова. – При этом нами движет вовсе не коммерческий интерес, а желание во всем многообразии представить российскую кухню в ее мобильной версии». В свою очередь, президент Федерации рестораторов и отельеров Петербурга Леонид Гарбар подчеркнул, что «для нас это еще одна возможность разрушить миф о том, что Россия – медвежий край, а едят у нас только борщ и икру». «Этот фестиваль показал, что мы способны предложить гостям еду на любой вкус и укус, поддержав футбольный кураж гастрономическим ударом»,. - резюмировал он. А его коллега, руководитель аналогичной ассоциации из Сочи Анна Нетягина заверила, что «несмотря на конкуренцию, этот фестиваль позволил объединить наш бизнес общими интересами». «Этот проект позволяет очень хорошо видеть, как разные российские регионы относятся к развитию гастрономического туризма, - считает заместитель председателю профильного комитета Смольного Нана Гвичия. – Мы уверены, что это еще одна возможность во весь голос заявить о туристическом потенциале Петербурга, который в данном случае можно не только видеть, но и попробовать на вкус». Увы, но в Петербурге, ставшем восьмым и заключительным этапом мобильного фестиваля «Гастрономическая карта России» Welcom FOODBall cup, это месячное приключение закончилось. Однако его идея будет развиваться на других площадках и туристических маршрутах. «Мы еще долго будем рассказывать о блюдах, продуктах и рецептах из регионов, а также о людях, воплотивших идею фестиваля в жизнь», - говорит Екатерина Шаповалова. Она подтвердила, что «Гастрономическая карта России», которая за короткий отрезок времени проделала путь от региональной тестовой площадки во Владимирской области до общефедерального проекта, охватывающего все регионы страны, будет развиваться и в дальнейшем. /TOURBUS.RU

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