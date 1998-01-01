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Сервис Booking.com прекратил работу в Крыму/ Туристов предупредили о появлении опасного вируса на Канарских островах/ Генконсульство Великобритании в Петербурге закроется 31 июля

Сервис Booking.com прекратил работу в Крыму

Сервис по бронированию отелей Booking.com перестал работать в Крыму из-за санкций, сообщает «Крыминформ».

«Система интернет-бронирования Booking.com поддержала санкции в отношении Крыма и исключила возможность для туристов резервировать места в крымских объектах размещения. Сайт компании сообщает об этом при попытке забронировать отель или хостел в любой точке полуострова», — говорится в сообщении.

По данным издания, владельцы объектов размещения также пожаловались на блокировку своих площадок на Booking.com. По их словам, с сегодняшнего дня Booking.com прекратил собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов.

«Официальный ответ от сервиса – он должен соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма из-за того, что базируется в Нидерландах. Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму.

Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму, любые отзывы, которыми они делятся, могут быть неверно истолкованы властями как то, что компания Booking.com предлагает туристические услуги в регионе», — отмечается в сообщении.

Booking.com – система интернет-бронирования отелей, основанная в Амстердаме в 1996 году. В базе данных сайта содержатся более 1,7 млн объектов размещений в 227 странах, сайт доступен в 42 языковых версиях.

Туристов предупредили о появлении опасного вируса на Канарских островах

Туристов предупредили о вирусе Клебсиелла пневмонии на Канарских островах, сообщает издание The Sun. «На Канарских островах зарегистрирована вспышка инфекций вируса Клебсиелла пневмония. Туристов предупредили о его появлении на острове Гран-Канария. С января по апрель в больницы попали 13 путешественников из Швеции и Норвегии», — пишет издание со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По словам экспертов ECDC, вирус не будет распространяться, если туристы вылечатся там, где они заразились – отъезд на родину может способствовать распространению инфекции на территории других стран.

Клебсиелла пневмония – особый вид бактерий, попадающий в кишечник после несоблюдения гигиены рук. Болезнь характеризуется повышением температуры, появлением кашля, боли в груди, кровавой мокроты. Вирус является одним из возбудителей пневмонии, также способен поразить мочеполовую систему, вызвать менингит, сепсис и другие опасные заболевания, угрожающие жизни человека.

Генконсульство Великобритании в Петербурге закроется 31 июля

Генеральное консульство Великобритании до 1 августа завершит работу в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в дипломатических кругах.

"В полной мере консульство уже не функционирует некоторое время, большая часть операционной деятельности завершится в ближайшие две недели. 31 июля — последний день работы", — сказал собеседник агентства.

В середине апреля в дипмиссии сообщали, что МИД РФ предписал генконсульству Великобритании в Петербурге завершить работу до 1 августа. В диппредставительстве отмечали, что связанные с визами вопросы уже давно решаются через визовый центр в Петербурге, по остальным направлениям генконсульство продолжает работать.

17 марта МИД РФ заявило о высылке из страны 23 британских дипломатов и отзыве согласия на функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Такие меры стали ответом на обвинение РФ в причастности к инциденту с отправлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и высылку Лондоном российских дипломатов.

/TOURBUS.RU