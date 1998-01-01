Новости C cегодняшнего дня отдыхающие в Краснодарском крае начали платить курортный сбор Власти края надеются таким образом заработать в этом году дополнительно около 70 млн рублей

С сегодняшнего дня гостиницы, санатории и пансионаты пяти муниципальных образований Краснодарского края начали взимать курортный сбор с отдыхающих в размере 10 руб. с человека в сутки, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев, - информирует «Интерфакс». Курортный сбор в Краснодарском крае с 16 июля вводится на территории пяти муниципальных образований: в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи и в Туапсинском районе. Платить сбор туристам при этом придется не при выезде с курорта, а в первый же день пребывания. При этом г-н Кондратьев напомнил, что жители Кубани курортный сбор платить не будут. "Кроме того, от сбора освобождены 19 льготных категорий граждан — это малоимущие, инвалиды, участники Великой отечественной войны, ветераны боевых действий", - подчеркнул он. По словам губернатора, за целевым расходованием средств будет следить созданный в крае Фонд развития курортной инфраструктуры, а также Общественный совет при этом фонде. "Деньги будут в полном объеме переданы в те муниципалитеты, где они были собраны. Подчеркну, курортный сбор будет решать проблемы курортной отрасли. Поэтому средства будут направлены только на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство парков и скверов, пляжей, озеленение территорий. Курортные города и районы также готовят свои предложения по освоению средств", — заявил губернатор. «Ожидаемый в 2018 году объем поступлений составит порядка 70 млн руб. Это, конечно, небольшая сумма, но и она поможет поддержать курортные объекты в хорошем состоянии. Мы начинаем эксперимент лишь с середины лета. В следующем году поступлений будет в два раза больше", — заключил глава региона. Комментируя ранее нашему порталу эту информацию, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил: «Туристов уже давно проинформировали о введении этих сборов. Конечно, кто-то мог питать надежды, что чиновники оставили эту затею, их, безусловно, ждет не очень приятный сюрприз. Если говорить серьезно, то ставка минимальная и люди в большинстве не будут уделять этому внимание. Хотя наша компания уже столкнулась с ситуацией, когда туристы отказывались оплачивать этот сбор в Кисловодске. Пока им это сходит с рук, что будет дальше – посмотрим». В свою очередь, Ирина Глазкова, исполнительный директор национального туроператора «Роза Ветров», заявила нам: «Налог никак не скажется на росте потока, просто это станет дополнительным раздражающим фактором. Туристы будут задаваться вопросом: «Почему я должен что-то еще платить?» По-настоящему негативно сказывается на турпотоке высокая стоимость авиабилетов и проживания, а также низкий сервис». /TOURBUS.RU

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