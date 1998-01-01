Новости Несмотря на завершение ЧМ-2018, иностранным гостям обещают «максимально комфортный визовый режим» Наши эксперты комментируют планируемое облегчение визового режима, о котором заявил вчера президент

Иностранным гражданам, которые имеют паспорта болельщиков ЧМ-2018 (Fan ID), будет предоставлен безвизовый въезд в Россию до конца года, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента Владимира Путина. "Я думаю, мы сделаем так: мы для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков оформленные, мы для них сделаем безвизовый въезд до конца текущего года — многократный", — заявил г-н Путин журналистам после вчерашнего финала Чемпионата мира по футболу. Накануне, открывая Гала-концерт в Большом театре, посвященный закрытию Чемпионата мира, президент пообещал, что российские власти продумают для болельщиков, полюбивших Россию, возможность максимально комфортно продолжить знакомство с нашей страной. "Мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной", — сказал г-н Путин. Президент выразил уверенность в том, что многие болельщики воспользуются этой возможностью и приедут в Россию с друзьями и с членами своей семьи. Варианты безвизового въезда в Россию до конца года для болельщиков чемпионата мира могут быть оформлены в законах, подзаконных актах или указах президента, сообщил сегодня источник в парламенте. Он уточнил, что могут быть внесены изменения в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», сообщил нашему порталу: «Идея упрощения визового режима для посещения России иностранными гражданами давно уже озвучивается профессионалами индустрии. Представьте себе, что человек хочет провести выходные в России, но ему нужно потратить две недели на оформление дорогой визы, конечно, он выберет одну из стран Евросоюза. Причем здесь не нужно глобально отменять визовый режим, достаточно просто облегчить его для определенного сегмента туристов. Так уже сделали власти КНР, и теперь наши туристы могут посещать эту страну «по списку», этот вариант прекрасно бы подошел и для нас. Или за идею можно взять те же Fаn-ID - никто не говорил, что их сложно было получить. По сути, это электронная виза. Каких-то особенных сложностей для правоохранительных органов упрощение визового режима создать не должно, все зависит от позиции нашего МИД. В настоящее время МИД не готов идти на уступки странам, которые не хотят вводить «безвиз» для наших граждан. Но с теми государствами, с которыми у нас хорошие отношения, проблем для упрощения визового режима возникнуть не должно. Я уже сейчас готов предсказать, что при упрощении процесса получения российской визы турпоток в нашу страну вырастет на 50% только за первый год». В свою очередь директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов рассказал нашему порталу: «Мы опросили две тысячи российских путешественников и узнали, повлияет ли, по их мнению, проведение чемпионата мира на рост интереса к России среди иностранных туристов. 76% респондентов считают, что прошедший ЧМ положительно повлияет на зарубежный турпоток в города, где проходили матчи. При этом, по мнению участников исследования, после ЧМ иностранные туристы больше всего заинтересуются поездками в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Казань и Калининград. При этом наименьшим спросом, по их мнению, проведение мундиаля отразится на турпотоке в Саранск и Самару. Думаю, что ожидания жителей городов ЧМ относительно увеличения турпотока однозначно не беспочвенны. Многие города обладают достаточным количеством достопримечательностей, способных заинтересовать туристов без большого футбола. Тем более после того, как президент заявил, что безвизовый въезд в Россию для иностранцев по паспортам болельщиков будет продлен до конца года. Иностранцы часто приезжают в Россию не ради одного города, а составляя сложные маршруты. И стать точкой такого путешествия вполне могут и те населенные пункты, которые, на первый взгляд, не выглядят привлекательными.

Также мы считаем, что полученный в рамках проведения чемпионата опыт может «освежить» подходы региональных органов власти к развитию туризма. Показательно, например, что участники нашего исследования не прогнозируют увеличения иностранного туристического потока в Самару. Хотя этот город считается космической столицей России, а космос — та тема, которая явно можно заинтересовать международную общественность”. Наконец, Александра Петрова, директор по маркетингу компании UTS Incoming, заявила нашему корреспонденту: «Упрощение визового режима благоприятным образом скажется на потенциальном росте въездного туризма. Гости, которым удалось посетить нашу страну в ходе ЧМ-2018 и воспользоваться нашими услугами, невероятно счастливы. Определенный рост интереса к России мы уже заметили и будем наблюдать в дальнейшем. Тем более, когда гости чемпионата по большей степени смогли посетить не все города проведения чемпионата, а в основном Москву и Санкт-Петербург. В первую очередь необходимо упростить срок рассмотрения заявок на визы для иностранных туристов, также можно было бы увеличить срок действия визы более чем на год». /TOURBUS.RU

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