Зураб Пололикашвили: «У вас и музеи, и дворцы, и водка замечательные, и все это составляет общий турпродукт»

Во время проходившего в конце минувшей недели визита в Петербург делегации UNWTO между главной туристической организацией мира и Смольным был подписан новый меморандум о взаимопонимании, расширяющий сотрудничество.



Как заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, «сегодня мы много работаем над тем, чтобы облегчить возможность посещения города туристами из разных стран, и в рамках этого процесса сотрудничество с UNWTO – очень действенный инструмент».

В свою очередь, новый глава UNWTO Зураб Пололикашвили сравнил планируемую к проведению осенью 2019 года в Петербурге 23-ю Генеральную ассамблею UNWTO с Чемпионатом мира по футболу.

«Если сравнивать два эти крупных международных события, то генеральная ассамблея – своего рода чемпионат мира по туризму, на который прибудут все его главные действующие лица, - считает он. – Если учесть, что в ЧМ-2018 участвовали команды только 32 стран, а в UNWTO состоит 156 государств, значимость этого события для туристической сферы трудно переоценить».

Он подтвердил, что в будущем году в Северную столицу приедут сотни руководителей и специалистов туризма со всего мира, среди которых, по его оценке, будет не менее 50-60 профильных министров. Как ожидается, всего в петербургском «чемпионате мира по туризму» примет участие около тысячи делегатов, а событие впервые за последние 20 лет состоится в Европе и первый раз за всю историю - в России.





Что касается сотрудничества с Петербургом, то Зураб Пололикашвили уверен: подписание второго по счету меморандума (первый был подписан в 2016-м) поможет городу быстрее наращивать турпоток, поскольку позволит использовать колоссальный опыт, накопленный членами UNWTO.

Как пояснил недавно назначенный председатель Комитета по развитию туризма города на Неве Евгений Панкевич, сотрудничество между Смольным и UNWTO будет развиваться в четырех основных направлениях. Среди них он назвал развитие туризма в «низкий» сезон, цифровизацию отрасли, а также акцент на медицинский и культурный виды туризма.

«Для нас особенно интересен опыт членов организации по привлечению гостей в «низкий» сезон, а также развитие медицинского направления туризма, - говорит он. – И конечно, мы заинтересованы в получении знаний и навыков в области цифровизации туристического бизнеса».

При этом обе стороны констатируют: проведение Чемпионата мира по футболу в России даст большой толчок в деле роста внутреннего и въездного торпотоков. «Чемпионат – это уникальная возможность популяризации России, которой, по общему мнению, она воспользовалась в полной мере, - считает Зураб Пололикашвили. – Но главное – развить этот успех в будущем с той целью, чтобы сотни тысяч болельщиков вернулись в вашу страну уже как туристы».

Евгений Панкевич согласился с тем, что «благодаря чемпионату город не только притягивает туристов, но и значительно улучшает свой имидж на международной арене». При этом глава UNWTO рекомендовал продолжать работу по облегчению визового режима и улучшению транспортной (в первую очередь по воздушной) доступности российских регионов.

Отвечая на вопрос о том, какой ему видится сегодняшняя Россия, Зураб Пололикашвили честно признался: в нашей стране в последний раз он был в далеком уже 2007 году. Однако во время нынешнего недолго пребывания убедился, что Петербург - один из красивейших городов мира. «Я очень рад благодарен за такой теплый прием и уверен, что формат будущей Генеральной ассамблеи будет очень нестандартным, креативным и инновационным», – сообщил он.

А говоря о привлекательных чертах города, подчеркнул, что «для туриста очень важна история, но и гастрономия тоже». «Что бы ни говорили, но водка - один из символов России, - сказал он. – Так же, как для моей родной страны – вино. И когда в Испанию приезжают гости (а офис UNWTO расположен в Мадриде), они ведь посещают не только музей Прадо, но и спрашивают, где можно выпить вина.

У вас и музеи, и дворцы, и водка замечательные: нужно не отделять одно от другого, а умело использовать все активы, превращая их в общий привлекательный туристический продукт».

/TOURBUS.RU