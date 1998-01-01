Новости Как продается летний Тунис? Эксперты разошлись в оценке роста популярности тунисского направления в текущем летнем сезоне

По информации АТОР, туроператоры-участники ассоциации сообщают, что продажи на тунисском направлении превосходят все ожидания. По данным Тунисского национального представительства по туризму в России, за первое полугодие страну посетило 222 тыс. россиян, что на 49% превысило показатели за аналогичный период 2017 года. Участники рынка, опрошенные АТОР, сообщают о том, что Тунис уверенно входит в топ-5 самых продаваемых направлений этого лета, демонстрируя высокую динамику продаж. Так, в ANEX Tour отметили увеличение спроса на направление почти в три раза, в пресс-службе туроператора «Библио Глобус» сообщили, что на данный период продажи туров в Тунис на летний сезон 2018 года уже превысили объемы продаж за весь летний период 2017 года. По данным офиса продаж Московского региона туроператора PEGAS Touristik, с начала года и по состоянию на 9 июля по сравнению с аналогичным периодом 2017 года спрос вырос на 25%. Глубина продаж - до октября включительно. Стабильный спрос на тунисский продукт привлекает к направлению и новых крупных игроков. Так, в сезоне-2018 продажи туров в Тунис открыл туроператор «TUI Россия». Как сообщили в компании, они отмечают неплохую глубину продаж и надеются, что и вторая половина сезона будет весьма успешна. Схожих позитивных прогнозов придерживаются и в ANEX Tour. «Мы ожидаем успешное продолжение летнего сезона», - говорят в компании. "Следующий "пик" ждём в сентябре - октябре, когда чуть севернее - в Турции - начнется период межсезонья, а в "африканской стране римского наследия" будет ещё возможно купание в нехолодном море", - прогнозируют в "Интуристе". Как подчеркивают в PEGAS Touristik, в этом сезоне «продажи по Тунису превосходят все ожидания». Туроператор продает туры с вылетом в Монастир и на Джербу из 35 городов РФ, реализуя полетные программы на чартерных рейсах а/к NordWind и Pegas Fly. В компании надеются, что в целом за 2018 г. Тунис вырастет в продажах на 25%. По данным участников рынка, на направлении высок процент возвратных туристов, в том числе тех, кто из года в год возвращается в один и тот же полюбившийся отель. В топе запросов россиян в Тунисе, как и прошлым летом, – курорты Хаммамет, Сусс, Монастир, о. Джерба. Как правило, туристы выбирают проживание в отелях 4-5*, с системой питания ALL. Средняя продолжительность тура – 10-11 ночей. «Активные продажи по направлению, повышенный спрос на экскурсионные программы свидетельствуют о том, что туристы на отдыхе чувствуют себя в безопасности, не боятся выезжать не территорию страны даже с детьми», - резюмируют в компании «Библио Глобус». В беседе с нашим порталом Ирина Овчинникова, менеджер направления Тунис компании International, отметила: «Тунис – прекрасное место для отдыха, туда недалеко лететь, всего 4 часа, плюс туда нужна виза, прекрасное море и пляжи. Если сравнивать с другими странами Средиземноморья, то Тунис выигрывает в цене при прочих равных условиях, плюс там отдыхают по «все включено». Однако у нас, к сожалению, увеличения турпотока в текущем сезоне не произошло. Наши клиенты выбирают размещение 4-5* на первой линии по тарифу «все включено». Многие хотят уложиться в определенный бюджет, что, в связи с ростом курса, несколько усложняет задачу при подборе подходящего тура». В свою очередь, Елизавета Кондэр, руководитель офиса Travelata, сообщила нашему корреспонденту: «У нашей компании роста спроса на тунисском направлении не отмечено. Думаю, что это касается таких туроператоров, как «Пегас» и прочих, для кого это профильное направление. Наши же клиенты не настолько заинтересованы в Тунисе, они предпочитают Турцию. Возможно, это связано с тем, что Тунис достаточно дорогой, в среднем 80 – 100 тыс. рублей за тур, а в Турцию можно поехать значительно дешевле. Но если мы получаем запросы на отдых в Тунисе, то это размещение 4-5* и первая линия». /TOURBUS.RU

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