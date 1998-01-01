Новости «Натали Турс» - развитие событий Более 1,3 тыс. туристов "Натали Турс" остаются за границей/ Туркомпании ждут судебного признания «Натали» банкротом/ Фингарантий «Натали Турс» может не хватить

Более 1,3 тыс. клиентов туроператора "Натали Турс" остаются за границей, большинство из них вернется в Россию до середины следующей недели, -сообщили сегодня Ассоциации туроператоров России. "За рубежом по туристическим пакетам "Натали Турс" находится 1313 туристов этой компании. Все они имеют на руках обратные билеты. Большинство туристов вернется в Россию до середины следующей недели. На момент 18 июля за рубежом будет оставаться около ста туристов компании", — рассказали в ассоциации. По подсчетам АТОР, наибольшее число туристов находится в Испании (530 человек), ОАЭ (129), Италии (127), Турции (104), Греции (85), Индонезии (66), Таиланде (64), на Кипре (31), Кубе (28), Мальдивах (26), в Чехии (20), Черногории (18), Португалии (18) и Франции (17). По 8 туристов компании находится в Азербайджане и Израиле, по 7 человек – в Китае и Вьетнаме. На Шри-Ланке на 12 июля находилось 6 туристов "Натали Турс", по два человека находится в Абхазии, Болгарии, Венгрии, Сингапуре, Южной Корее, Великобритании и США. Еще 18 туристов отдыхали в России, а 8 человек – в Египте, они вылетели с отдыха в четверг. По данным АТОР, помимо пакетных туристов, на отдых также вылетают клиенты компании, которым удалось сохранить билеты на регулярные рейсы. Отели и трансферы они будут оплачивать повторно. В "Натали Турс" обещают компенсировать туристам эти затраты, но сроки выплаты компенсаций по-прежнему не называются. Обратные билеты у туристов есть. По оценкам АТОР, турпакеты с вылетами до конца сентября купили не менее 10 тыс. человек. При этом агентства оценивают стоимость проданных турпакетов в 1,5 млрд руб. В то же время РСТ сообщает, что туристическое сообщество продолжает активно обсуждать инициативу общественной организации «Клуб защиты прав туриста», которая на этой неделе подала иск в Таганский районный суд Москвы о признании факта прекращения туроператорской деятельности ООО «Панорама Тур» (юрлицо компании «Натали Турс»). Так, генеральный директор объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» Светлана Макарова считает это разумным, хотя понимает, что в случае признания туроператора банкротом фингарантий для полного возмещения ущерба не хватит. «В то же время сложившаяся ситуация – опасный прецедент для отрасли. Так любой туроператор сможет в одностороннем порядке отказаться от своих обязательств и пообещать когда-нибудь вернуть деньги за неоказанные услуги. Этого нельзя допустить», – подчеркнула г-жа Макарова. По мнению руководителя сети, отраслевое законодательство требует значительных доработок, чтобы эффективно регулировать рынок, защищать и агентов, и туристов от произвола: «Мы будем разрабатывать конкретные предложения и готовы выступать в качестве экспертов на слушаниях. Но это в будущем. Сейчас наша первоочередная задача – помочь агентствам с точки зрения защиты их интересов, репутации, оказать им юридическую поддержку». В то же время отраслевые СМИ вновь предупреждают, что фингарантий «Натали Турс» может не хватить для обеспечения выплат по всем аннулированным турам поставщика. Как заявил один из экспертов, «проблема в том, что более 70% договоров турагентств с «Натали Турс» было оформлено некорректно, что де-юре влечет за собой отказ от выплат по страховке. Многие высокопоставленные лица, доверяя бренду, приобретали дорогостоящие туры. Поэтому средний чек там далеко не 75 тысяч рублей. Еще один фактор – основные договоры приходятся на одно юрлицо («Панорама Тур»), которое застраховано на 50 млн рублей. Этих денег точно не хватит на выплаты». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка