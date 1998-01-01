ЦИФРА НЕДЕЛИ: Спрос на Сочи вырос на 30%

По предварительным данным, с 14 июня по 4 июля Сочи посетило порядка 519 тыс. гостей, что на 30 % больше, чем в тот же период 2017 года. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил Христофор Константиниди,.

По его словам, рост наблюдается с начала года. «За это время регион принял более 5 млн туристов, что на 9 % больше показателей аналогичного периода прошлого года. За май-июнь прирост 13 %», – уточнил он.

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе компании Biletix, cейчас половина отдыхающих на сочинских пляжах – москвичи, на которых приходится 52,7% продаж авиабилетов в Сочи в текущий летний сезон.

За ними расположились туристы из Екатеринбурга (6,1%), Ростова-на-Дону (5,4%), Красноярска (5%) и Санкт-Петербурга (4,6%).

При этом в текущем летнем сезоне стоимость авиаперелетов в Сочи несколько выросла. Средний чек на авиаперелет по внутренним направлениям в Сочи вырос за год 9 229 до 9 635 рублей, то есть на 4%. Объем проданных авиабилетов в Сочи из российских городов вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментируя спрос на отдых на сочинском побережье этим летом, в пресс-служба Национального туроператора «АЛЕАН» нам заявили: «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток в Сочи показывает тенденцию к увеличению, впрочем, прогнозировать какие-либо показатели роста по всему сезону пока рано.

Сочи традиционно является самым популярным курортным направлением Черноморского побережья. Спрос на него стабилен на протяжении всего года. Лето – это пляжный отдых и санаторно-курортное лечение, в первую очередь – на бальнеологическом курорте Мацеста. При этом наибольший спрос на санаторно-курортное лечение приходится на весну и осень – в период наиболее умеренных температур. Зимой Сочи, наиболее популярен у любителей горнолыжного спорта, приезжающих на курорты Красной Поляны.

На рост популярности Сочи в текущем летнем сезоне заметное влияние оказывает Чемпионат мира по футболу. В период матчей с участием российских команд на стадионе Фишт турпоток в город-курорт возрастал особенно заметно.

Этим летом, как и в предыдущие годы, Сочи пользуется особой популярностью у семейных туристов, особенно с детьми до 6 лет. В зимний сезон на горнолыжные курорты едут в первую очередь взрослые туристы, хотя все чаще они прибывают сюда также вместе с семьями».

Со своей стороны Ирина Бузина, заместитель руководителя туроператора «Магазин путешествий» отметила в беседе с нами: «Увеличение спроса на Сочи есть, оно достаточно равномерно распределяется по мере разгара сезона. Можно отметить, что Сочи, как один из городов, принимающий Чемпионат мира-2018, безусловно, дополнительно подогрел тем самым к себе интерес.

Если провести анализ диапазона цен на билеты с перелётом из Москвы, то они доступны, особенно если сравнивать с ценами 2016-2017 годов.

В целом, как и всегда, пользуются спросом и бюджетные и среднего ценового диапазона пакетные туры. Многие туристы выбирают отдых в сочетании «авиабилеты+проживание» с самостоятельным трансфером и комбинируя пляжный отдых с экскурсионным.

На конец сезона в объектах размещения ещё есть места, у авиакомпаний авиабилеты также в наличии, поэтому те, кто ещё не определился с отдыхом, могут смело выбрать Сочи».

/TOURBUS.RU