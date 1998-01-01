Новости Онлайн-курс «Курорт Баден-Баден» - учиться никогда не поздно Цель проекта – знакомство с курортом Баден-Баден, его историей, достопримечательностями, оздоровительными возможностями

Цель проекта – знакомство с курортом Баден-Баден, его историей, достопримечательностями, оздоровительными возможностями

Издательский дом «Турбизнес» обновил учебную программу онлайн-академии «Штутгарт и федеральная земля Баден-Вюртемберг» и приглашает на факультативный курс «Курорт Баден-Баден». Никаких экзаменов! Чтобы поступить, достаточно зарегистрироваться здесь: Цель проекта – знакомство с курортом Баден-Баден, его историей, достопримечательностями, оздоровительными возможностямиИздательский дом «Турбизнес» обновил учебную программу онлайн-академии «Штутгарт и федеральная земля Баден-Вюртемберг» и приглашает на факультативный курс «Курорт Баден-Баден». Никаких экзаменов! Чтобы поступить, достаточно зарегистрироваться здесь: www.baden-baden-academy.ru

Цель проекта – знакомство с курортом Баден-Баден, его историей, достопримечательностями, оздоровительными возможностями, культурными мероприятиями, кулинарией и шопингом. Выпускники академии получат сертификаты и будут включены в список участников лотереи памятных призов и сувениров, которые будут высланы по почте или доставлены с курьером.

Поступайте! Изучайте! Получайте призы! Теперь достаточно ответить на 14 вопросов. Учиться никогда не поздно! www.baden-baden-academy.ru

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