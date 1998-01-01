«Интурист» увеличивает турецкую полетную программу из Северной столицы

По оценкам экспертов петербургского туррынка, этим летом у турецкого направления по уровню спроса и объемам продаж практически нет конкурентов: остальные зарубежные страны значительно уступают ему по всем параметрам. А с окончанием Чемпионата мира по футболу популярность Турции может возрасти дополнительно.

С учетом этого «Интурист», к примеру, со 2 августа запускает из Петербурга дополнительную полетную программу на Анталью: рейсы будут осуществляться на лайнерах авиакомпании Turkish Airlines по четвергам и субботам.

С их учетом на анаталийском направлении из Петербурга «Интурист» станет осуществлять уже 8 рейсов в неделю на самолетах трех перевозчиков (AZUR air, Red Wings и Turkish Airlines).

Стоит напомнить, что в июне оператор из-за срыва полетной программы на крыльях турецкой авиакомпании Atlas Global сначала вообще заявлял о снятии полетной программы в Анталью из Петербурга до конца сезона (тогда планировалось выполнять 7 рейсов в неделю), но затем все же смог найти альтернативные варианты, заместив этого перевозчика другими. А теперь речь идет уже о превышении первоначально запланированных объемов.

Как заявил по этому поводу заместитель генерального директора «Интуриста» Сергей Толчин, «в этом году Анталья является лидером по количеству туристов из России, а петербургский офис туроператора отмечает рост запросов не только от турагентств и индивидуальных туристов, но и от корпоративных клиентов в Северо-Западном регионе. Поэтому, как только появилась возможность, мы приняли решение о расширении полетной программы в Анталью из Петербурга».

Подтверждают популярность Турции и другие эксперты. В частности, руководитель представительства «РоссТур» на Северо-Западе РФ Дмитрий Мазаников уверен, что Турция «остается лидером продаж этого сезона». «Европейские направления по ряду причин этим летом продаются не так хорошо, как хотелось бы, - говорит он.

– А вот Турция с ее разнообразными предложениями и отсутствием визы постоянно находится на первой строчке рейтингов продаж. Вполне возможно, что завершение ЧМ-2018 и изменение погоды в России только усилят спрос на поездки в Турцию».

По оценкам центра бронирования TBS Group в Петербурге, в настоящее время Турция в общих объемах продаж занимает более трети, оставляя далеко позади всех конкурентов, среди которых в первую очередь называют Тунис, Кипр и Грецию.

Как считает исполнительный директор TBS на Северо-Западе Улугбек Рашидов, популярность Турции вполне объяснима, так как «за относительно небольшие деньги многие отели уровня 5* предлагают гостям качественный отдых по системе «все включено».

В результате хорошее соотношение цена/качество, большой выбор вариантов размещения и развлечений, а также дат и времени вылета на отдых делают Турцию в Петербурге зарубежным направлением номер один».

/TOURBUS.RU