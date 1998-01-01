Новости

Sabre и Microsoft переосмысливают подходы к туристическому бизнесу

Благодаря новому соглашению облачные сервисы Microsoft откроют Sabre новые возможности для развития бизнеса

Пресс-служба Sabre Corporation сообщила нашему порталу о заключении долгосрочного соглашения с Microsoft. Тем самым компания форсирует реализацию стратегической инициативы по переосмыслению подходов к туристическому бизнесу.

В рамках нового контракта Microsoft обеспечит миграцию коммерческих приложений Sabre на платформу Microsoft Azure, предоставив доступ к своей экспертизе и продуктам в сфере облачной разработки. Таким образом, компания поддержит стремление Sabre ускорить эволюцию инструментов розничной торговли, дистрибуции и выполнения заказов.

«Облако позволяет быстро внедрять инновации и приносит новые выгоды для Sabre и наших клиентов, – отметил Джо Ди Фонцо, CIO Sabre. – Microsoft для нас больше, чем просто поставщик технологий. За счет накопленного опыта и лучшей на рынке методологии их команда станет ключевым активом в реализации нашего видения развития отрасли».

Сотрудничество двух компаний поможет компании Sabre лучше использовать возможности своих данных, применять искусственный интеллект и продвинутую аналитику для создания новых решений для отелей, туристических агентств и авиаперевозчиков. Технология Sabre обрабатывает транзакции на общую сумму более $120 млрд в год.

Каждую минуту системы Sabre обслуживают тысячи агентов, отправляют в рейсы тысячи пассажиров и проводят сотни бронирований туристических услуг. По мере реализации облачной стратегии клиенты Sabre смогут предлагать путешественникам более персонализированный и интегрированный сервис.

«Облачные технологии имеют решающее значение в развитии архитектуры микросервисов. Она позволит нам предложить заказчикам микрофункционал, который может использоваться как независимо, так и комбинироваться для создания больших комплексных приложений с возможностью быстрого вывода на рынок», – отметил Виш Саодзи, технический директор Sabre.

Microsoft Azure также предоставляет Sabre глобальную надежную инфраструктуру и расширенные возможности платформы. Благодаря этому соглашению, переход Sabre в облако повысит стабильность и безопасность продуктов компании, а многофункциональный облачный подход позволит распределять рабочую нагрузку решений по регионам, что повысит производительность и обеспечит непрерывный доступ к сервисам.

«Sabre является признанным лидером в области технологий для индустрии туризма и путешествий, и мы рады помочь компании получать аналитические данные и инсайты, которые дадут возможность переосмыслить туристический бизнес, – отметила Кейт Джонсон, президент Microsoft U.S. – Облачные сервисы Microsoft откроют Sabre новые возможности и помогут добиться успеха в эволюции отрасли с помощью интеллектуальных технологий».

Ранее в этом году Sabre и Microsoft вместе работали над пилотным запуском чат-бота Ella на базе искусственного интеллекта, который отвечает на наиболее распространенные запросы путешественников и оказывает поддержку с использованием умных технологий. Этот проект призван определить, как интеллектуальные решения могут помочь агентствам повысить качество обслуживания.

/TOURBUS.RU