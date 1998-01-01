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12 июля
Хорватия увеличит туристический сбор
Наши эксперты комментируют спрос на хорватском направлении в нынешнем летнем сезоне
Власти Хорватии планируют увеличить туристический налог для всех объектов размещения, в которых останавливаются путешественники, - сообщают местные СМИ. Ожидается, что начиная с 2019 года сумма сбора вырастет на 25 %. Впрочем, в абсолютном выражении его размер останется незначительным – 1,35 € с человека за одни сутки проживания. В Министерстве туризма страны добавляют, что в Хорватии – один из самых низких турналогов в Европе.
Напомним, что туристический сбор на сегодня действует во многих популярных у туристов городах Германии, Италии, Испании, Голландии, Франции. С 2018 года курортный сбор взимается в отелях и санаториях трех регионов России (Ставрополье, Алтайский край и со следующего понедельника – Краснодарский край). Также туристский налог недавно появился в Новой Зеландии и в столице Литвы.
А на острове Барбадос в Карибском море с туристов теперь решено брать сразу два сбора. Один из них уже вступил в силу с 30 июня – за одну ночёвку иностранные гости должны платить от $2,5 до 10 в зависимости от категории отеля. Другой налог туристам придётся оплачивать при вылете из страны с 1 октября – по 70 $ на «развитие туристической инфраструктуры».
В беседе с нами Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью компании «TUI Россия», отметила: «Курортные сборы в Хорватии есть и сейчас, но для удобства туристов мы включаем эту сумму в пакетный тур, а сумма в полтора евро в день не сильно отразится на общей стоимости тура».
По словам эксперта, «традиционно наибольшей популярностью среди российских туристов пользуются курорты полуострова Истрия, однако в этом летнем сезоне появилась тенденция к увеличению спроса на отели региона Опатия, куда также предлагаются пакетные туры с перелётом в Пулу.
В свою очередь, представители туроператора «Русский Экспресс» сообщили нашему порталу: «Наши партнеры пока не подтверждают информации об увеличении курортного сбора, но каждый год цены на отели либо остаются прежними, либо увеличиваются очень незначительно. Также в этом году немного увеличились общие налоги, поэтому незначительное увеличение турсбора не вызовет вопросы у туристов. Тем более что все налоги и сборы считаются в составе пакета, и вряд ли туристы будут задаваться вопросом, с чем связано увеличение цены».
Как добавили в компании, "в этом году спрос на Хорватию увеличился примерно на 50% по сравнению с прошлым годом.
Традиционно самым популярным курортом остается Истрия, куда летает самый большой объем перевозки. Самая популярная продолжительность отдыха 9-10 ночей, хотя 7 и 14 ночей также пользуются спросом, как и продолжительный отдых в апартаментах.
Основная масса отелей в Хорватии имеет уровень 3-4*, но есть и бюджетные 2* и дорогие 5* - все зависит от возможностей и предпочтений туристов.
При этом по спецпредложению можно уехать в хороший отель 3* за 20 тыс. руб., а туры в популярные отели 4* в августе могут стоить от 70 тыс. руб. на человека в неделю".
/TOURBUS.RU
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