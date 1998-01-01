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Туристы стали опасаться туроператоров

Сервис путешествий OneTwoTrip предоставил нам результаты опроса туристов об изменении их отношения к пакетным турам

Сервис путешествий OneTwoTrip узнал у российских путешественников их отношение к пакетным турам на фоне новостей о финансовых трудностях и банкротствах целого ряда операторов. В опросе приняли участие покупатели туров и других продуктов (авиа-, ж/д билетов, отелей), отметившие, что за последние три года они пользовались услугами туроператоров.

В ходе исследования 65% респондентов указали, что их беспокоит ситуация, складывающаяся на рынке организованного туризма. Больше всего покупатели туров боятся купить путевку, но не уехать в отпуск (так ответили 39% опрошенных). 27% отметили, что опасаются улететь за границу и столкнуться с трудностями при заселении в отель. 16% беспокоятся, что могут столкнуться с проблемами при возвращении домой. Самой незначительной проблемой организованного туризма участники опроса назвали задержки чартерных рейсов (10% ответов).

Подавляющее большинство организованных туристов внимательно относятся к планированию отдыха. 87% респондентов отметили, что они обращают внимание на то, какой именно оператор будет организовывать их поездку.

71% интересуются тем, на регулярном или чартерном рейсе предстоит лететь (во втором случае выше шансы изменения расписания и отмены рейса при возникновении проблем у оператора).

Особое внимание в рамках исследования было уделено тому, повлияет ли ситуация с финансовыми сложностями нескольких операторов на поведение потребителей. На вопрос “допускаете ли вы, что из-за проблем туроператоров в следующий раз решите организовать поездку самостоятельно?” ответ “однозначно да” дали 38% респондентов. Еще 47% были менее уверены в ответе и выбрали вариант “скорее да”. Отрицательно на этот вопрос ответили только 14% респондентов.

Комментируя результаты опроса, руководитель направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким отметил: “Информированность и уровень подготовки путешественников за последние годы существенно выросли. Многие из тех, чей отдых за рубежом когда-то начался с туров в Турцию или Египет, сегодня готовы самостоятельно организовать поездку практически в любую страну. Плюс к этому онлайн-сервисы позволяют путешественникам легко сравнить стоимость самостоятельной и организованной поездки по интересующему направлению и сделать максимально объективный и соответствующий пожеланиям выбор».

«Процесс переориентации потребителей от организованного туризма к самостоятельному планированию поездок в будущем однозначно продолжится.

Но на массовых направлениях (Турция, Кипр, Греция, Таиланд, Вьетнам и др.) доля организованного туризма останется высокой, потому что туристу опять же очень просто самому убедиться в том, что предложения операторов на них чаще всего выгоднее, а организованная поездка комфортнее”, — заключил эксперт.

/TOURBUS.RU