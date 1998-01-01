Новости «Футбольный» лайнер Qatar Airways начал полеты в Россию Национальный авиаперевозчик Катара представил в Москве страну, принимающую следующий ЧМ по футболу

Позавчера в международном аэропорту Домодедово приземлился самолёт официального перевозчика FIFA, «одетый» в фирменную ливрею, - сообщает наш корреспондент. Самолет, в цветовой гамме и с символикой FIFA, который будет обслуживать рейсы в Москву в преддверии полуфинала и финала чемпионата мира по футболу, был раскрашен вручную в Ирландии и доставлен из Дохи в Москву к полуфинальному и финальному матчам турнира. В аэропорту Домодедово рейс встречали представители Верховного комитета по подготовке чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года, а также посол Государства Катар в России Фахад бин Мохаммед Аль Аттия. «Мы очень рады с помощью этого уникального, не имеющего аналогов лайнера разделить страсть к футболу, которой живут многие наши пассажиры, - заявил при встрече исполнительный директор группы Qatar Airways Акбар Аль Бакер. - Этот прекрасный лайнер является как свидетельством нашей глубокой приверженности партнёрству с ФИФА, так и символом нашей любви к миллионам поклонников футбола, которые прибыли в Россию из разных стран, чтобы поддержать свои команды”. «Это событие великолепно отражает незабываемую атмосферу сегодняшнего футбольного праздника. Мы рады тому, что наш уважаемый партнёр предоставил пассажирам Домодедово уникальную возможность прилететь на полуфинал и финал на этом потрясающе красивом воздушном судне», — сказал директор московского аэропорта Домодедово Игорь Борисов. Самолёт А350-1000 был встречен в соответствии с принятой во всём мире церемонией, которая называется FTWA - First еver "Arch of Triumph", когда самолёт проходит сквозь две полуциркульные струи воды из пожарных брандспойтов. Обычай встречать прибывающие воздушные судна водяными столбами, по одной версии, пришёл в авиацию с флота, где подобным образом с пожарных катеров – наследников береговых орудий - салютовали кораблям из новых стран или городов, впервые заходящим в порт. Вернее, изначально, конечно же, салютовали из настоящих орудий береговых батарей, но с исчезновением этих батарей перешли на пожарные катера. По другой версии, обычай произошёл от «сабельных арок» - широко распространённого в Европе свадебного обычая, когда сослуживцы офицера выстраивались в две шеренги на выходе из храма и сооружали из клинков импровизированную арку, под которой и должны были пройти молодожёны. В 2018 году Qatar Airways и аэропорт Домодедово зарегистрировали значительное увеличение пассажиропотока. За первое полугодие спрос на маршруте Доха - Москва увеличился на 47%. В декабре 2017 года Qatar Airways начала ежедневные перелёты в Санкт-Петербург, увеличив вдвое число маршрутов в России. Появление Северной столицы России в маршрутной сети Qatar Airways подчеркивает важность российского рынка для перевозчика, летающего в Москву с 2004 года. Отмеченная многочисленными наградами авиакомпания в настоящее время осуществляет три ежедневных рейса из Дохи в Москву и один ежедневный перелет из Дохи в Санкт-Петербург. В мае 2017 года Qatar Airways подписала знаковое соглашение с ФИФА, став официальным партнером и официальной авиакомпанией ФИФА до 2022 года. В рамках партнёрства, одного из крупнейших спонсорских контрактов в мире спорта, Qatar Airways получила широкие полномочия в области маркетинга и брендинга на чемпионатах мира по футболу 2018 года в России и 2022 года в Катаре. Авиапарк Qatar Airways, в составе которого наиболее технологически совершенные авиалайнеры ведущего мирового производителя Airbus, является одним из самых молодых в мире. В феврале этого года авиакомпания стала первым глобальным эксплуатантом A350-1000, новейшей разработки в портфеле широкофюзеляжных лайнеров Airbus. В последние месяцы Qatar Airways объявила о значительном расширении своей глобальной маршрутной сети, включая прямые рейсы в Люксембург, куда пока что не летает ни одна авиакомпания Персидского залива. В числе ожидаемых новых направлений также Таллин, Мальта, Себу и Давао (Филиппины), Лангкави (Малайзия) и Дананг (Вьетнам). /TOURBUS.RU

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