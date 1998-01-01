Новости Выяснилось, что больше всего не нравится пассажирам в российских аэропортах Сервис путешествий OneTwoTrip предоставил нам результаты опроса восьми тысяч российских авиапассажиров об уровне сервиса в отечественных аэропортах

Сервис путешествий OneTwoTrip выяснил, что не нравится авиапассажирам в российских аэропортах. Для этого аналитики сервиса изучили более 8 тыс. отзывов, которые покупатели авиабилетов оставляли после перелета. Поскольку их просили оценить и аэропорт вылета, и аэропорт прилета, то и итоги исследования разделили на две части. Больше всего пассажиры, вылетающие из российских аэропортов, недовольны высокими ценами в заведениях общественного питания и магазинах — такой недостаток указал 21% респондентов. Второй раздражающий пассажиров фактор — теснота и нехватка мест для сидения в залах ожидания. На это пожаловались 17% опрошенных. 14% опрошенных недовольны персоналом российских аэропортов. Большинство из них отмечали, что работники были неприветливы или выполняли работу очень медленно. Еще одной проблемой российских аэропортов пассажиры назвали очереди (на стойках регистрации, досмотре, паспортном контроле и выходе на посадку) — это отметили 13% респондентов. 11% пассажиров недовольны тем, как производится посадка в самолет: их не устраивает, что при наличии в аэропорту телескопических трапов доставка осуществляется на автобусе. “Для значительной части пассажиров подготовка к перелету по-прежнему остается стрессовой ситуацией, поэтому испортить их впечатление об аэропорте достаточно просто. Иногда негативные эмоции у них могут вызвать даже те моменты, которые в реальности не являются проблемой. Отличный пример — попадание в топ жалоб доставки на автобусе вместо телетрапа. Очевидно, что здесь речь идет о технологической необходимости организовать перемещение пассажиров именно таким образом, а не о сознательном желании аэропортов затруднить посадку на борт. И в этой связи огромное влияние на эмоции пассажиров оказывает качество персонала. Хорошо подготовленные сотрудники могут нивелировать негативные впечатления пассажиров, возникающие вследствие различных ситуаций. Но, к сожалению, работа персонала вошла в тройку главных проблем российских аэропортов”, — отмечает руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан. Чем недовольны пассажиры в аэропортах вылета: % Что не устраивает % ответов 1 Высокие цены 21 2 Тесно, мало мест для сидения 17 3 Персонал 14 4 Очереди 13 5 Посадка в самолет 11 6 Чистота 5 7 Состояние туалета 4 8 Другое 15 В аэропортах прилета пассажирам больше всего не нравятся навязчивые таксисты — так ответили 20% респондентов. Чаще всего этот пункт отмечали пассажиры, которые прилетали в Адлер. Второй по популярности ответ — большие очереди на паспортный контроль, этим недовольны 18% путешественников. 15% опрошенных отметили, что в аэропортах прилета долго выдают багаж. 11% пассажиров недовольны высокими ценами на товары и услуги. 10% пожаловались на размер аэропорта и тесноту — такие отзывы чаще всего оставляли пассажиры, которые прилетали в небольшие региональные аэропорты. “Прилетевший в аэропорт пассажир хочет как можно быстрее покинуть здание терминала. Многие уже на выходе из самолета заказывают такси или звонят родственникам со словами: “Я приземлился, заезжай”. Поэтому здесь в топ раздражающих факторов вошли очереди на паспортном контроле и долгая выдача багажа. Обе проблемы зачастую опять же возникают из-за качества работы персонала и ошибок в планировании ресурсов. Да, иногда ожидание багажа в течение 40 и более минут может быть связано с прилетом нескольких рейсов вне расписания. Но если подобные жалобы поступают от пассажиров регулярно, то речь идет исключительно об организации работы аэропортовых служб. Хотя, как показывают оценки пассажиров, главный раздражающий фактор их ждет после паспортного контроля и выдачи багажа — назойливые таксисты расстраивают путешественников еще больше долгого ожидания”, — добавляет Леонид Рябоштан. Чем недовольны пассажиры в аэропортах прилета: % Что не устраивает % ответов 1 Навязчивые таксисты 20 2 Очереди на паспортный контроль 18 3 Долгая выдача багажа 15 4 Высокие цены 11 5 Маленький аэропорт, тесно 10 6 Персонал 8 7 Состояние туалета 7 8 Другое 11 /TOURBUS.RU

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