ЧМ-2018 и теплая погода поддержали речной туризм

Начиная с середины июня загрузка прогулочного флота на Москве-реке увеличилась в два раза

Речные перевозчики отмечают значительный рост пассажиропотока на волне подходящего к финалу ЧМ-2018, - сообщили нам в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

С начала навигации-2018 по водным путям Московского бассейна совершили путешествие почти полмиллиона человек. А с середины июня – уже в первые дни соревнований и массового паломничества футбольных болельщиков – загрузка прогулочного флота на Москве-реке увеличилась в два раза.

С конца апреля пассажирские суда совершили по рекам, озерам и водохранилищам Центральной России 3,6 тыс. рейсов и перевезли около 480 тыс. человек. Это на 12% больше аналогичного показателя 2017 года. «На речные перевозки благотворно повлияла теплая, по-настоящему летняя погода. А стартовавший 14 июня Чемпионат мира по футболу значительно улучшил достигнутый результат», – рассказал руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Серьезный рост фиксируют и на прогулочном флоте столицы. В среднем пассажиропоток и количество рейсов в теплые дни мундиаля удвоились, отмечают в Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота (МАСПФ). Если в 2017 году городские перевозчики совершали ежедневно 200-250 рейсов, то в 2018-м – около 400 рейсов.

На судах можно видеть все больше ярких болельщиков и иностранных туристов. Так, на яхтах «Флотилии «Рэдиссон» сегодня преобладают зарубежные гости. С июня их доля в общем объеме пассажиров составляет 75-80%. Такой баланс наблюдается впервые в современной практике речных перевозчиков Москвы. Дополнительный приток иностранцев обеспечивают туроператоры, предлагающие автобусные туры, совмещенные с речной прогулкой.

В МАСПФ утверждают, что основное влияние на загрузку прогулочного флота оказала погода, а массовый приток иностранных фанатов ЧМ-2018 с лихвой компенсировал отсутствие многочисленных туристов из регионов России. Они остались участвовать в празднике футбола на домашних аренах и фан-зонах.

Внушительный рост демонстрирует также рынок речных круизов. В путешествие по рекам России через «Канал имени Москвы» в навигацию-2018 отправились 110 тыс. человек. По сравнению с 2017 годом турпоток увеличился на 15%, отмечает Герман Елянюшкин.

С маршрутами московского бассейна стремятся познакомиться в этом сезоне иностранные туристы. На их долю приходится треть пассажиров речных лайнеров. Заполняемость теплоходов большой тройки круизных операторов (ОАО «Мостурфлот», ОАО «Инфофлот», ООО «Водоходъ») достигает сегодня 80%.

Практически со 100%-ной загрузкой отправляются теплоходы в круизы выходного дня (двух-трехдневные туры). По данным ООО «Водоходъ», зарубежные и российские туристы забронировали и выкупили уже более 90 тыс. круизов этой компании до конца текущей навигации.

«В этом году наша отрасль получила мощный импульс к развитию. Сочетание таких благоприятных факторов, как хорошая погода, ЧМ-2018, наплыв футбольных болельщиков, вместе с масштабным майским праздником «Навигация» привлекли внимание москвичей и туристов к речным перевозкам.

Востребованность путешествий и популярность отдыха на воде с каждым годом будут увеличиваться. Для этого «Канал имени Москвы» при поддержке Минтранса России и Федерального агентства морского и речного флота будет заниматься форсированным развитием внутренних водных путей, а также создавать все условия для судоходства, туризма и цивилизованного бизнеса на реке», – отмечает г-н Елянюшкин.

/TOURBUS.RU

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