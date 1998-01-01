Новости Турецкий сезон: туроператоры довольны, но ждут окончания футбольного чемпионата Ведущие туроператоры обсуждают ход продаж на турецком направлении на пике летнего сезона

Туроператоры ожидают дальнейшего заметного роста продаж туров в Турцию после окончания в это воскресенье игр ЧМ-2018, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Спрос на летние туры в Турцию вырос в этом году на величину от 15 до 70%. Наивысшей точки он достигнет во второй части сезона, поскольку из-за ЧМ-2018 многие россияне заняты в бизнесе, связанном с «футбольной лихорадкой», а часть желающих посмотреть футбол дома приобрела турпакеты на период после мундиаля», — рассказали в ассоциации. По данным туроператоров, входящих в АТОР, в этом году цены на Турцию выросли не более чем на 10% за счет повышения стоимости авиакеросина и изменения условий программы топливной поддержки для иностранных партнеров. «В июле и августе этого года Турция не платит за рейсы, в то время как в прошлом году организаторы перевозки получили $6 тыс. за рейс. Тем не менее, загрузка самолетов достигает 100% на момент вылета», — отметили в АТОР. По данным АТОР, спрос стимулируют, в том числе, различные скидки и акции от российских туроператоров и турецких отельеров. «Отельеры постоянно предлагают скидки и акции на проживание, что понижает стоимость и активно стимулирует бронирования. Но это касается в основном новых отелей. Отели высокого уровня уже практически загружены и выставляют «стоп-сейлы», — уточнили в ассоциации. По словам туроператоров, средняя стоимость тура на семью из трех человек на неделю в июле в отель 5* all inclusive с вылетом из Москвы составляет примерно 75-85 тыс. рублей. Минимальные цены на туры для двоих взрослых по тем же параметрам обойдутся в среднем в 55 тыс. рублей для Антальи и 75-80 тыс. рублей – для курортов Эгейского побережья. По данным АТОР, в Турции за первые пять месяцев 2018 года побывали 1,39 млн россиян, что почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Только в мае турецкие курорты посетили 865 тыс. туристов из России. При этом, как отмечают в пресс-службе туроператора «Библио Глобус», весьма существенное увеличение средней глубины бронирования ощущалось еще в начале сезона: уже в марте глубина продаж туров достигала сентября. Такие высокие результаты туроператоры объясняют привлекательными ценами на этапе раннего бронирования, которое было открыто раньше обычного, и в целом стремлением клиентов бронировать туры более заблаговременно. В «Библио Глобусе» сообщили, что спрос на туры в Турцию на 72% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В ANEX Tour общий прирост по Турции в сравнении с прошлым годом доходит до 40%, у туроператора «Интурист» - 30-40% в зависимости от курорта, в «TUI Россия» сообщили об увеличении продаж практически на 100%. Лилия Парфенова, директор по продажам Московского региона туроператора «Пегас Туристик», оценивает рост спроса на турецком направлении примерно в 15-20%, загрузка рейсов достигает 90%, на сентябрь и октябрь - загрузка уже более 50%. В беседе с нами Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью компании «TUI Россия», отметила: «Спрос на направлении по сравнению с прошлогодним сезоном показывает рост практически в два раза, хорошая глубина продаж прослеживается до конца сезона, она была достигнута еще на этапе раннего бронирования и сохраняется для новых бронирований. Наиболее популярны среди наших туристов качественные отели категории 5* с питанием «все включено». При этом нужно отметить, что отели 5* могут очень сильно отличаться друг от друга как по уровню сервиса, набору услуг, так и по цене. Отдых семьи их трех человек (мама, папа и ребенок) в отеле 5* с питанием «все включено» на неделю в июле сейчас обойдется в сумму от 56 тыс. руб. И надо отметить, что более интересные по бюджету предложения уже распроданы». В свою очередь, в пресс-службе ANEX Tour отметили в беседе с нами: «Турция по-прежнему остается лидером летних продаж. По сравнению с прошлым годом прирост доходит до 40%. Мы отмечаем высокий процент возвратных туристов, которые каждый год выбирают Анталью как проверенное направление. Средняя продолжительность тура составляет сейчас 9 ночей, в основном туристы выбирают отели категории 5* «все включено». Стоимость такого тура начинается с 37 тыс. руб. за человека». Наконец, Ирина Шорина, руководитель отдела продаж компании «Магазин Путешествий», в беседе с нами отметила: «Сейчас в Турции наиболее востребовано туристами Анталийское побережье, курорты Кемер, Сиде, Белек и Аланья. Менее востребовано Эгейское побережье. Бронировать туры в Турцию в этом сезоне было выгоднее заранее. Все туроператоры делали акции раннего бронирования, когда при покупке тура за несколько месяцев до заезда стоимость тура была ниже обычной на 30-50%.

При этом цены на зарубежные направления, в том числе и Турцию, растут в соответствии с ростом курса валюты». /TOURBUS.RU

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