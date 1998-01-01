«Турпомощь» не придет на помощь туристам «Авроры-БГ»

Выяснилось, что основная часть обанкротившегося петербургского оператора приобретала у него не пакетные туры, а только авиабилеты

Член наблюдательного совета Ассоциации выездного туризма «Турпомощь» Дмитрий Горин ответил на обращение клиентов питерского туроператора «Аврора-БГ», просивших помочь им с возвращением на родину.

Как подчеркнул представитель ассоциации, из-за законодательных ограничений «Турпомощь» не может приобрести билеты из Болгарии в Петербург, поскольку имеет право делать это исключительно для покупателей пакета туристических услуг, – cообщает наш петербургский корреспондент.

Инициатива по обращению в «Турпомощь» появилась в социальных сетях, где активно обсуждается ситуация вокруг «Авроры-БГ». Дело в том, что большая часть клиентов оператора приобретала у него не «пакетные» туры, а только авиабилеты. В результате количество пострадавших «пакетных» туристов вряд ли превысит несколько десятков (реестр, созданный в СО «Якорь» 9 июля, до сих пор девственно пуст), а вот число приобретателей билетов (в т. ч. в один конец), по оценке компании, может достигать 1,5 тыс.

Причем скольким из них понадобится помощь, пока тоже непонятно: часть клиентов уже самостоятельно приобрела новые билеты (как туда, так и обратно), и только некоторые из-за отсутствия средств застряли в Болгарии.

«Завтра в 7 утра должна улетать мама из Болгарии. На руках маршрутная квитанция в два конца. Сегодня позвонили в авиакомпанию, так как у них на данный момент уже есть списки вылетающих. Моей мамы в них не оказалось! Сказали, что по ней изначально был оплачен билет в один конец...», - пишет одна из туристок.

«Обратные билеты «Авроры» недействительны: у меня был билет на 07.07, но в списках авиакомпании ничего не подтвердилось, - отзывается другой. - Пришлось купить билет повторно на этот же рейс в кассе аэропорта Бургаса за 80 евро. Самолёт, к слову, полупустой».

«Для тех, кто купил только билеты! Звонил в «Якорь» - это не страховой случай и выплат не будет, - делится третий. - На сайте Ростуризма, к сожалению, эта информация подтверждается. Поэтому остаётся только подавать исковое заявление в суд по месту нахождения ответчика».

«По результатам заседания Наблюдательного совета принято решение об исключении ООО «Аврора-БГ» из Ассоциации «Турпомощь» и об оказании помощи в возвращении из-за рубежа туристов данного туроператора в случае возникновения такой необходимости», - таково резюме заседания «Турпомощи», состоявшегося в минувший понедельник под председательством руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова. При этом в ходе заседания чиновников был сделан вывод о том, что «эвакуация клиентов компании из-за рубежа не требуется», а решение предпринять комплекс мер по возврату туристов из-за рубежа будет принято «в случае необходимости на основании официального обращения ООО «Аврора-БГ».

В самой «Авроре-БГ» подтверждают, что вывоз «пакетных» туристов из-за границы будет осуществлен в соответствии с ранее имевшимися планами. А вот те, кто приобретал только перевозку, «зависли», поскольку их права оказались незащищены.

Туроператор рекомендует таким клиентам обращаться в «Турпомощь» с целью их эвакуации из-за границы, однако ассоциация не вправе вывозить тех, кто приобрел только отдельную услугу.

«Если решение о помощи туристам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, не будет принято «наверху», при отсутствии доброй воли туроператора им придется решать эту проблему самостоятельно, - оценивает ситуацию юрист Сергей Семенов. - А уже по прибытии домой обращаться в суд и требовать с продавца компенсации расходов и возврата выплаченных ему средств».

Что касается СО «Якорь», в нем продолжается прием заявлений от пострадавших от остановки деятельности компаний «Матрешка-тур» и «Аврора-БГ».

По состоянию на середину дня 10 июля реестр по линии «Аврора-БГ» пуст, а по «Матрешке-тур» уже принято 116 заявлений - сумма требуемых компенсаций приближается к 14 млн рублей.

/TOURBUS.RU