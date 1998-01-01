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Противники массового туризма напали на туристический автобус в Барселоне/ МИД РФ предупредил о забастовках транспортников в Португалии и Греции/ Туристу грозит до пяти лет заключения за хулиганство на рейсе Анталья - Москва

Противники массового туризма напали на туристический автобус в Барселоне

Противники массового туризма в Каталонии напали на туристический автобус с дымовыми шашками, сообщает газета Express.

«Два активиста протестного движения «Арран» напали на двухэтажный туристический автобус в понедельник утром, когда он остановился у Олимпийской деревни. Они забрались на верхнюю палубу, зажгли дымовые шашки и повесили огромный баннер с требованием прекратить массовый туризм в Каталонии, после чего быстро ушли», — пишет издание.

По данным газеты, активисты пообещали продолжить выступления против массового туризма. В частности, они призывают «захватить» наиболее популярные у туристов отели и достопримечательности, в том числе развлекательный парк Port Aventura.

Прошлым летом протестующие размещали граффити "Tourists go home" ("Туристы, отправляйтесь домой") в популярных туристических местах, прокалывали шины у туристических велосипедов, нападали на отели, раскачивали и забрасывали яйцами туристические автобусы.

Участники акций недовольны тем, что массовый туризм привел к росту цен на жилье для местного населения, а работа в туристическом секторе многочасовая и низкооплачиваемая. Также, по их мнению, массовый туризм наносит вред окружающей среде и пляжам.

МИД РФ предупредил о забастовках транспортников в Португалии и Греции

В Португалии с 11 по 16 июля пройдут забастовки членов экипажа авиакомпании TAP Portugal, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ. «Ожидаются задержки и отмена рейсов», — говорится в сообщении ДСКЦ.

Кроме того, «в Греции пройдут забастовки сотрудников железнодорожного транспорта по всей стране 11, 13, 16 и 18 июля. Возможны нарушения графика движения поездов», — говорится в Twitter ДСКЦ. По информации греческих СМИ, 20 июля пройдет еще одна забастовка, которая продлится сутки.

Железнодорожники уже не первый раз бастуют против приватизации компаний по содержанию железнодорожных составов и против неоплачиваемой работы сотрудников.

Туристу грозит до пяти лет заключения за хулиганство на рейсе Анталья – Москва

Житель Подольска, обвиняемый в хулиганстве на борту самолета рейса Анталья — Москва, предстанет перед судом в Домодедово, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

"Заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Подольска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, "обвиняемый, являясь пассажиром рейса Анталья — Москва авиакомпании "Уральские авиалинии", грубо нарушал общественный порядок".

"На борту самолета мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа, ходил по салону и провоцировал пассажиров на конфликт и драку, на замечания командира воздушного судна не реагировал", — отметили в прокуратуре.

После прибытия в аэропорт Домодедово дебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции. Материалы уголовного дела направлены в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

В ММТП уточнили, что Уголовным кодексом РФ за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

/TOURBUS.RU



