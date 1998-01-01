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Куда полетели болельщики

Поисковые системы Momondo и Bilеtix рассказали нашему порталу о наиболее востребованных авиабилетах на период завершающегося на этой неделе ЧМ-2018

Уже в минувшее воскресенье, на следующий день после того, как все игроки полуфинала ЧМ-2018 стали известны, число поисков авиарейсов в столицу на последний уик-энд мундиаля достигло рекордных значений, - сообщили нам в поисковом ресурсе Momondo.

Среди жителей Бельгии, Франции, Хорватии и Великобритании активнее всего финальным матчем интересуются последние. Количество поисков английских фанатов подскочило на 60% 1 июля, и с тех пор они сохраняют позицию рекордсменов среди болельщиков оставшихся стран-участниц.

Однако граждане Великобритании оказываются только на третьем месте по поискам в Москву. Первые две строчки занимают неизменные лидеры спроса на путешествия в Россию – Германия и США.

Второе место среди стран-участниц и шестое в общем рейтинге заняла Франция. Запросы на перелеты в Москву от жителей этой страны достигли рекордных значений 6 и 8 июля – после победы французской сборной на матче четвертьфинала и после того, как все игроки полуфинала были определены.

Всплеск интереса со стороны хорватских фанатов был отмечен на сайте 4 и 8 июля, а болельщики из Бельгии рекордный интерес продемонстрировали в субботу, 7-го числа.

«В целом это не стало неожиданностью, – комментирует эту информацию Ирина Рябовол, представитель Momondo в России. – Интерес как интуристов, так и россиян к перелетам в Москву поступательно рос с начала матчей ЧМ-2018. Однако в последнюю неделю тенденция проявилась отчетливее: число запросов за этот период составляет почти треть от всех поисков на сайте с 1 июня этого года.

Примечательно, что всплеск произошел еще до того, как ФИФА открыла продажу дополнительных билетов на матчи».

В то же время пресс-служба компании Biletix сообщила нам, что наибольший рост продаж авиабилетов в период проведения Чемпионата мира по футболу был зафиксирован по направлениям Ростов-на-Дону, Саранск и Казань. К таким выводам пришли аналитики Biletix, сравнив объем продаж авиабилетов в период с 14 июня по 15 июля по городам ЧМ-2018 с их средним показателем в аналогичный период последних пяти лет.

Лидерами рейтинга стал Ростов-на-Дону: продажи авиабилетов в столицу Южного федерального округа выросли в 2,8 раза, на втором месте – Саранск (рост в 2,6 раза), на третьем – Казань (+64%). Наименьший рост зарегистрирован в Сочи (+19%), Санкт-Петербурге (+8%) и Нижнем Новгороде (+4%).

В среднем рост продаж авиабилетов в города, принимающие матчи Чемпионата мира по футболу, составил 55%, - подсчитали в компании.

/TOURBUS.RU