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10 июля
Курортный сбор в Краснодарском крае нужно будет оплатить в первый день отдыха
Наши эксперты комментируют введение с 16 июля курортного сбора на Черноморском побережье
В ходе совещания, посвященного введению курортного сбора на территории Краснодарского региона, Ольга Рухулаева, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, сообщила, что теперь всем отдыхающим в их крае будет необходимо оплачивать курортный сбор в размере 10 рублей в сутки за каждую ночь размещения.
«Курортный сбор нужно будет оплатить в момент въезда на территорию Краснодарского края» - пояснила Ольга Рухулаева во время своего выступления на административном совещании в Кубанской столице.
Как сообщалось далее, решение о предварительной оплате было принято для удобства отдыхающих. На территории Краснодарского края постановление об уплате сбора вступит в силу 16 июля текущего года.
Важным является то, продолжила свое выступление г-жа Рухулаева, что, если турист решит сократить сроки своего пребывания на отдыхе, то ему будут возвращены деньги за непрожитое время на территории региона.
Более подробная информация о порядке уплаты сбора и о льготных категориях граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора, размещена на официальном сайте Министерства Кавказа.
Напомним, что закон о внедрении курортных сборов был принят в июне прошлого года. Подробную информацию о реализации пилотного проекта в Краснодарском регионе презентовал в ходе внутреннего совещания Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа.
С 1 мая 2018 года постановление вступило в силу и было реализовано в двух пилотных регионах – Алтайском и Ставрапольском, также в проекте участвует и Крымский полуостров – там будет необходимо оплачивать курортный сбор начиная с 1 мая 2019 года.
Комментируя эту информацию, в беседе с нашим корреспондентом Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил: «Туристов уже давно проинформировали о введении этих сборов. Конечно, кто-то мог питать надежды, что чиновники оставили эту затею, их, безусловно, ждет не очень приятный сюрприз. Если говорить серьезно, то ставка минимальная и люди в большинстве не будут уделять этому внимание. Хотя наша компания уже столкнулась с ситуацией, когда туристы отказывались оплачивать этот сбор в Кисловодске. Пока им это сходит с рук, что будет дальше – посмотрим».
В свою очередь Ирина Глазкова, исполнительный директор национального туроператора «Роза Ветров» заявила: «Налог никак не скажется на росте потока, просто это станет дополнительным раздражающим фактором. Туристы будут задаваться вопросом: «почему я должен что-то еще платить?». По-настоящему негативно скажется на турпотоке высокая стоимость авиабилетов, туров и низкий сервис».
/TOURBUS.RU
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