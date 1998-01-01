Максим Соколов – вместо Валерия Савельева?

Как сообщила газета «Коммерсант», за пост гендиректора крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот» может развернуться настоящая борьба.

Как рассказывают источники издания, знакомые с ситуацией, Владимир Путин одобрил продление полномочий гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева (на фото). По словам собеседников в администрации президента, одобрение дано «в устной форме по итогам ряда встреч». Но официального документа, фиксирующего продление полномочий господина Савельева, пока нет. «Его контракт истекает в октябре, и к этому времени должна быть подписана директива о переназначении»,— говорит один из источников , близкий к правительству (это решение затем утвердит совет директоров авиакомпании).

Топ-менеджер одного из предприятий авиапрома рассказал, что вскоре после собрания акционеров «Аэрофлота» (прошло 25 июня) г-н Савельев был принят президентом, который выразил удовлетворенность результатами компании и предложил ему продолжить работу. Основные задачи, порученные Виталию Савельеву,— закупки отечественной авиатехники и развитие региональных перевозок, говорит один из собеседников издания.

По словам источников, перед окончанием контракта Виталия Савельева в отрасли начали обсуждать возможность его замены. В частности, говорилось, что новым главой «Аэрофлота» может стать председатель совета директоров компании, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.

О возможной смене руководства «Аэрофлота» на рынке говорят не впервые. Сейцчас источники не исключают, что Максим Соколов, уступивший пост своему первому заместителю Евгению Дитриху, может вернуться на руководящие позиции, но в отрасли, например на ту же должность гендиректора «Аэрофлота». «Сейчас важно подобрать экс-министру такой пост, который бы не уступал по важности предыдущей должности»,— отмечает один из источников издания.

Косвенным подтверждением возможного назначения, по мнению собеседников, может быть его выдвижение Минтрансом в совет директоров«Аэрофлота». По мнению собеседников “Ъ”, в пользу Максима Соколова и «возрастной фактор»: Виталию Савельеву 64 года, а руководство авиакомпанией в течение еще пяти лет «может потребовать немалых сил и энергии».

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что за время руководства Виталия Савельева «Аэрофлот» показал значительный рост производственных и финансовых результатов, сейчас группа готовит новую стратегию развития с усилением позиций на российском и мировом рынках. Снятие инфраструктурных ограничений в Шереметьево также открывает перевозчику новые перспективы. Поэтому, по мнению эксперта, логично, если реализацию стратегии возложат на того, кто ее разработал.

Г-н Пантелеев отметил, что практика перехода чиновников на руководящие должности в госкомпании существует, но для полного погружения во все процессы и создания новой команды кандидату потребуется время.

Другие эксперты авиарынка, опрошенные нашим порталом, также не ждут смены г-на Савельева. «Савельев остается на своем посту, тут даже нечего комментировать», - заявил нам один из наших экспертов.

/TOURBUS.RU