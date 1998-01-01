Как проблемы «Натали Турс» повлияли на ее конкурентов

Ведущие туроператоры рассказали об отношении к известным туристическим брендам и «перетекании» туристов на фоне отмены программ «Натали Турс»

Как сообщает АТОР, негативный информационный фон, связанный с отменой программ «Натали Турс» и банкротством ряда небольших туроператоров, казалось бы, должен был существенно затормозить продажи. Однако какой-либо паники или «обвала продаж» игроки рынка не наблюдают: спрос на пакетные туры в целом остается в пределах сезонной нормы.

По данным турагентов профильных группах в социальных сетях, у ряда компаний продажи определенных туристических брендов выросли. Так, представители туристической розницы на прошлой неделе фиксировали рост продаж турпакетов Coral Travel, увеличение количества заявок практически по всем другим известным и стабильным туроператорским брендам.

В туроператорских компаниях – членах АТОР, в целом подтверждают наметившийся рост. Характерно, что заметный рост в ряде компаний произошел на направлениях с отмененными чартерными программами «Натали Турс» - Испания, Греция, ОАЭ. Этот рост поддерживается и тем, что туристы этого туроператора, решившие сохранить себе билеты на регулярной перевозке, сейчас повторно бронируют наземное обслуживание у других, более надежных, компаний.

В TUI наибольшее количество прироста в бронированиях на прошлой неделе приходится на Испанию, поэтому TUI Россия увеличивает на этом направлении свою полетную программу

В TUI Россия говорят, что количество бронирований за прошедшую неделю увеличилось по сравнению с концом июня. Причем наибольшее количество сделанных бронирований приходится на Испанию, поэтому TUI Россия увеличивает на этом направлении свою полетную программу.

«Мы готовы к тому, чтобы максимально удовлетворить спрос и обеспечить отдых туристов как в Испании, так и на других туристических направлениях. Цифры, как мы полагаем, будут расти, так как и туристам и турагентам нужно было осмыслить ситуацию и принять решение по дальнейшим шагам.

Мы со своей стороны предложили нашим партнерам агентствам специальные условия для таких бронирований», - подчеркивает Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью туроператора TUI Россия.

В «Интуристе» также отмечали в первую неделю июля рост продаж на уровне 12% по сравнению с последней неделей июня.

«Рост наблюдается по всем каналам продаж, наибольший прирост идет по каналу интернет-бронирований, как по линии B2B, так и по B2C, т.е. активность туристов в офисах продаж ТА и в системах онлайн-продаж увеличилась», - говорит Дарья Домостроева, директор по связям с общественностью туроператора «Интурист». - По розничным продажам на прошлой неделе мы фиксируем рост обращений клиентов порядка 20%, причем значительная часть клиентов интересуется действительно ли мы «тот самый Интурист».

По словам Лилии Парфеновой, директора по продажам московского филиала туроператора PEGAS Touristik, если сравнивать прошедшую неделю с последней неделей июня, спрос на туры компании увеличился примерно на 25%.

По данным от аналитиков ANEX Tour, прирост числа бронирований от 3 до 7% наблюдался, в частности, по Турции, Кипру, а по Черногории рост был в пределах 14 – 32% по сравнению с концом июня.

В то же время в беседе с нашим корреспондентом Максим Приставко, генеральный директор Jet Travel сообщил: «К нам обращались клиенты «Натали Турс» с просьбами о помощи, мы в меру своих сил делали все возможно. Запросы были по разным странам, в том числе Испании, также и Мальдивы. Число обращений было небольшое.

А притока совсем новых клиентов наша компаний не отметила».

В свою очередь Неля Огурцова, коммерческий директор компании «Время-тур» заявила: «За последнюю неделю значительно возросло бронирование на Испанию, но это не новые туристы для Испании, а клиенты «Натали Турс», которые вынуждены повторно оплачивать свое проживание. Благодаря нашему длительному сотрудничеству с отелями, нам удается сохранить скидки раннего бронирования по которым ранее производилось бронировнаие в «Натали Турс».

Если говорить о новом «притоке» клиентов, то, как правило, это клиенты с авиабилетами на регулярные рейсы, которые бронируют только проживание и трансферы».

/TOURBUS.RU