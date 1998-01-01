Череда туроператорских банкротств – случайность или закономерность?

За последние несколько недель в сфере российского туризма случилось сразу несколько «громких» банкротств, которые снова заставили говорить о системном кризисе в отрасли. И хотя в Ростуризме бодро утверждают, что ни о чем подобном речи не идет, а в проблемном секторе находится не более 1% туристических компаний страны, разорение предприятий с 25-летней историей, имеющих большой антикризисный опыт, наводит представителей турбизнеса Северной столицы на нерадостные размышления, - сообщает наш петербургский корреспондент.

«На мой взгляд, проблемы, приведшие к банкротству «Матрешки-тур», «Авроры-БГ» или «Натали-турс», разные, - говорит руководитель представительства «РоссТур» на Северо-Западе РФ Дмирий Мазаников.

- В первом случае это, во-первых, следствие утраты имиджа надежного партнера и продавца туров, а во-вторых – существенный отток клиентов, с которым компаниям так и не удалось справиться. Что касается «Натали-турс», здесь скорее просматриваются последствия не очень удачного зимнего сезона (в частности, по ОАЭ), а также переоценка спроса на европейских направлениях».

По словам этого эксперта, питерские компании, тесно связанные друг с другом, «утонули» из-за проблем, начавшихся еще в конце прошлого года, когда рухнула полетная программа «Матрешки» на Хайнань. Потеряв на ней большие деньги, оператор так и не смог восстановиться, а попытка избавиться от имиджа ненадежного партнера с помощью реинкарнации «Авроры-БГ» тоже оказалась неудачной.

Суть проста: потеряв деньги и доверие партнеров и клиентов, обе компании не смогли его вернуть.

Что же касается «Натали-турс», здесь определенную роль сыграл и Чемпионат мира по футболу: по оценке Дмитрия Мазаникова, событие действительно оттянуло от отдыха часть потенциальных клиентов, которые либо заняты на обслуживании чемпионата, либо решили отложить отдых до его окончания.

В целом согласная с этими оценками и руководитель агентства «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. «Увы, но последние события не прибавляют доверия к туризму на уровне всей отрасли, - считает она. – Ведь многие агенты и туристы оплатили отдых еще по акциям раннего бронирования, а теперь вынуждены либо оплачивать туры повторно, либо вообще никуда не лететь. Что касается причин банкротств, они действительно разные.

Но «корень» общий – отсутствие собственных оборотных средств, достаточных для решения возникающих проблем».

«Как только останавливается приток клиентских денег, которыми оплачивается отдых туристов, у операторов неизменно возникают трудности, - оценивает ситуацию менеджер компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин. – Это объединяет как историю «Матрешки-тур» или «Авроры-БГ», так и проблемы «Натали-турс». При этом налицо и переоценка спроса, и потеря доверия. Сейчас информация, в том числе и негативная, распространяется очень быстро, и как только в работе той или иной компании происходит сбой – все тут же публикуется, вызывая подчас реакцию, похожую на панику.

Последствия, казалось бы, частных проблем компаний будут сказываться долго: пострадавших довольно много, а имиджевые потери для отрасли велики. К сожалению, многие туристы опять убедились, что покупать тур в рамках акций раннего бронирования рискованно».

По оценке этих и других экспертов, отчасти помочь в решении случившихся проблем могла бы система электронной путевки, которая способна давать информацию о прохождении бронирований в режиме онлайн. Однако внедрение этого инструмента, похоже, откладывается на неопределенное время.

/TOURBUS.RU