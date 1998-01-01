Новости Госдума приняла закон об электронных визах на Дальнем Востоке Наши эксперты обсуждают, как повлияет на въездной турпоток распространение опыта применения электронных виз на все дальневосточные международные аэропорты

На минувшей неделе Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, распространяющий упрощенный порядок въезда в Россию по электронным визам на аэропорты Дальневосточного федерального округа. Подобные меры, как отмечают в Кабинете министров, позволят увеличить туристический поток в регион и повысить его инвестиционную привлекательность. Напомним, что на сегодня на Дальнем Востоке функционируют девять аэропортов. Из них, помимо воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи), который уже работает с электронными визами, технически оснащены Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово). Именно на них и будет распространен упрощенный порядок въезда иностранных граждан. В остальных дальневосточных аэропортах эта процедура начнет действовать, как сообщает ТАСС, по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами. Программа выдачи электронных виз работает с 1 августа 2017 года. Сейчас иностранцы могут приехать по ней в Приморский край, на Камчатку и на Сахалин. По информации Минвостокразвития, с августа прошлого года для посещения российского Дальнего Востока выдано около 16 тыс. электронных виз, из которых большая часть приходится на граждан КНР (более 7 тыс.) и Японии (более 3 тыс.). Всего упрощенным визовым режимом воспользовались граждане 14 стран. Комментируя эту информацию, в беседе с нашим корреспондентом Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил: «Упрощение визового режима – это реальная возможность повысить въездной туристический поток в нашу страну. Профессионалы турбизнеса давно говорили о необходимости реформ действующего визового режима. К сожалению, оформить визу в нашу страну иностранному гражданину непросто и дорого. Мы давно уже наблюдаем проблему принципа взаимности – наши власти ждут, когда власти других государств сделают первый шаг в упрощении визового режима, и все замирает из-за непростой политической обстановки. Поэтому очень приятно видеть, что хоть как-то дело сдвинулось с мертвой точки, будущее за электронными путевками. Давно пора было взять пример с Индии - чтобы получить туда визу, туристу нужно заполнить анкету на сайте, провести оплату по карте, и можно спокойно лететь». Представители пресс-службы Национального туроператора «АЛЕАН» в свою очередь заявили: «Российский турбизнес уже давно выступает с инициативой ослабления визового режима для всех популярных у иностранцев турцентров страны. Особенно перспективной представляется идея введения электронных виз. Конечно же, мы рассчитываем на то, что нововведение значительно повысит туристическую привлекательность Дальнего Востока для иностранных граждан, повысит интерес к региону со стороны иностранных инвесторов, станет новым стимулом для развития востока страны в целом. Сейчас на Дальнем Востоке реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов туристической направленности – игорная зона в бухте Муравьиная, ТОР «Горный воздух» на Сахалине, привлекаются инвестиции в гостиничный бизнес Камчатки и т.д. Активизация иностранного туризма в этот регион будет способствовать развитию его инфраструктуры и в конечном итоге сделает его более доступным и для россиян из европейской части страны». /TOURBUS.RU

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