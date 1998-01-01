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09 июля
Авиакомпании обяжут хранить в России данные о пассажирах
Эксперты комментируют проект постановления правительства о переносе на территорию России серверов и баз данных систем авиабронирования
Министерство транспорта России обнародовало проект постановления правительства, который предусматривает перенос на территорию России серверов и баз данных систем бронирования и продаж авиаперевозок по стране. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, - сообщает РБК.
Минтранс в проекте постановления объясняет, что все эти меры нужны в том числе для того, чтобы обеспечить суверенитет России при выполнении внутренних воздушных перевозок и безопасность персональных данных пассажиров, а также для противодействия терроризму.
Также существует «Национальная система бронирования» от «Ростеха», запущенная в 2017 году. Этот проект, разработанный «Ростехом», внедрен лишь в авиакомпаниях «Азимут» и Atlas Global.
Топ-менеджер неназванного российского провайдера в свою очередь отметил, что, в частности, Sabre в такой ситуации, скорее всего, выберет вариант отказаться от работы с «Аэрофлотом». «Аэрофлот» и S7 также могут выбрать российскую систему, отметил первый собеседник издания, добавив, что при этом отечественные варианты не могут обеспечить все требования таких крупных компаний.
На рынок российских онлайн-трэвел-сервисов данный проект практически никак не повлияет, так как персональные данные пользователей большинства крупнейших игроков уже хранятся на серверах, расположенных на территории России.
Безусловно, кто-то использует облачные сервисы, однако их замена в соответствии с новым проектом не потребует серьезных инвестиций».
«Разговоры о необходимости принятия данного проекта ведутся уже более 5 лет и ни для кого не являются неожиданностью, поэтому уверен, что российские авиакомпании смогут подстроиться под новые требования в указанный срок, учитывая, что в России успешно работают собственные системы бронирования, удовлетворяющие нормам проекта», - заключил наш эксперт.
/TOURBUS.RU
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