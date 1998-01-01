Новости Авиакомпании обяжут хранить в России данные о пассажирах Эксперты комментируют проект постановления правительства о переносе на территорию России серверов и баз данных систем авиабронирования

Министерство транспорта России обнародовало проект постановления правительства, который предусматривает перенос на территорию России серверов и баз данных систем бронирования и продаж авиаперевозок по стране. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, - сообщает РБК. Минтранс в проекте постановления объясняет, что все эти меры нужны в том числе для того, чтобы обеспечить суверенитет России при выполнении внутренних воздушных перевозок и безопасность персональных данных пассажиров, а также для противодействия терроризму.



Требования касаются информационных систем, которые обеспечивают бронирование и продажу перевозок на территории России, хранят и отображают информацию о расписании рейсов, наличии мест, тарифы, а также данные о регистрации пассажиров и о взаиморасчетах между всеми участниками процесса продажи перевозок.

Согласно проекту постановления, с 1 января 2020 года серверы и базы данных таких систем должны находиться на территории России. Также в России должен быть зарегистрирован провайдер системы бронирования.

Как напоминает РБК, это не первая попытка обязать авиакомпании хранить данные пассажиров в России. В 2015 году вступили в силу поправки в закон «О защите персональных данных», однако позднее Минкомсвязи освободило системы бронирования от обязанности хранить данные на российских серверах.



Как напоминает газета «Ведомости», для бронирования авиабилетов используются системы GDS, серверы которых находятся за рубежом. Среди таких систем, в частности, американская Sabre (ею пользуется «Аэрофлот»), с долей 38,5%. Есть также российская система бронирования «Сирена-Трэвел» (ею пользуется компания UТair) с долей в 30%. Еще 14,5% приходится на SITA (использует S7) и 7,5% — на Amadeus (используют «Уральские авиалинии»). Также существует «Национальная система бронирования» от «Ростеха», запущенная в 2017 году. Этот проект, разработанный «Ростехом», внедрен лишь в авиакомпаниях «Азимут» и Atlas Global.



В разговоре с «Ведомостями» топ-менеджер одного из иностранных провайдеров заявил, что для выполнения требования Минтранса зарубежным провайдерам придется создать полноценные вычислительные центры в России, а это «сотни миллионов долларов инвестиций». Топ-менеджер неназванного российского провайдера в свою очередь отметил, что, в частности, Sabre в такой ситуации, скорее всего, выберет вариант отказаться от работы с «Аэрофлотом». «Аэрофлот» и S7 также могут выбрать российскую систему, отметил первый собеседник издания, добавив, что при этом отечественные варианты не могут обеспечить все требования таких крупных компаний.



В пресс-службе UТair подтвердили, что компания использует системы российского производства, в том числе «Сирену-Трэвел», и что все серверы компании находятся в России. Как отмечает UТair, уровень стабильности «Сирены-Трэвел» соответствует аналогичным западным системам, а «принципиальной разницы в цене между российскими и международными провайдерами нет». «Поэтому провайдер авиакомпании уже соответствует требованиям Минтранса», — сообщили в пресс-службе.



В то же время гендиректор российского интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев в беседе с нашим порталом отметил: «Проект постановления правительства отвечает интересам информационной независимости и безопасности отрасли. Важно отметить, что указанные в проекте требования схожи со вступившим в силу в мае 2018 года в Европейском Союзе обновленным Регламентом обработки персональных данных, который предъявляет аналогичные требования к хранению персональных данных пользователей на территории ЕС. На рынок российских онлайн-трэвел-сервисов данный проект практически никак не повлияет, так как персональные данные пользователей большинства крупнейших игроков уже хранятся на серверах, расположенных на территории России. Безусловно, кто-то использует облачные сервисы, однако их замена в соответствии с новым проектом не потребует серьезных инвестиций». «Разговоры о необходимости принятия данного проекта ведутся уже более 5 лет и ни для кого не являются неожиданностью, поэтому уверен, что российские авиакомпании смогут подстроиться под новые требования в указанный срок, учитывая, что в России успешно работают собственные системы бронирования, удовлетворяющие нормам проекта», - заключил наш эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка