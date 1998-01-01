Новости В Парке Горького появились павильон «Мажлис Катар» и мультимедиа-музей Qatar Еlements Ближневосточная страна, принимающая ЧМ-2022, представляет москвичам и туристам свои уникальные возможности

В минувшую субботу султанат Катар представил московской публике павильон «Мажлис Катар» и мультимедийный музей Qatar Elements. На площадках можно поближе познакомиться с историей, культурой и обычаями Катара, а также узнать о ходе подготовки страны к следующему мировому первенству по футболу. Организатор мероприятий – Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022. В торжественной церемонии открытия «Мажлис Катар» и музея Qatar Elements приняли участие представители Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022, катарских компаний и учреждений, оказывающих содействие в организации чемпионата, гости из посольства Катара в России. С приветственным словом перед гостями выступил генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 г-н Хасан аль-Тавади. После этого гостям устроили экскурсию по «Мажлис Катар». «Для нас огромное счастье находиться в Москве по двум простым причинам: первая - это открытие павильона «Мажлис Катар», который полностью посвящен чемпионату мира 2022 года, второй причиной является посещение мирового первенства в России. Футбол сближает людей, делает их друзьями, и мы прекрасно это видим на чемпионате мира в России. Для нас огромная честь быть причастными к этому футбольному празднику и приоткрыть жителям и гостям столицы завесу над тем, каким будет следующий чемпионат, познакомить их с арабской культурой», - рассказал Хасан аль-Тавади. Также генеральный секретарь Верховного комитета пригласил всех посетить Катар через четыре года. Марина Люльчук, директор Парка Горького, в свою очередь отметила: «Чемпионат мира по футболу - это событие не только в мире футбольных болельщиков, но и уникальное культурное явление. Москву уже посетило около миллиона гостей, в Парк Горького пришла четверть из них. Парк не может остаться в стороне от этого события: ежедневно к нам приходят сотни болельщиков, чтобы отпраздновать победу. В 2022 году чемпионат мира пройдет в Катаре. Я рада, что музей Qatar Elements и «Мажлис Катар» появились именно в нашем парке, и мы вместе рассказываем интереснейшую историю этой страны и чемпионата мира по футболу». Павильон «Мажлис Катар», который расположился в Парке Горького слева от Пушкинского (Андреевского) моста, выполнен в виде «байт аль шаар», традиционного шатра жителей стран Персидского залива. Здесь можно отдохнуть, попробовать традиционный арабский кофе с финиками и познакомиться с макетами стадионов, которые строятся к ЧМ-2022. Павильон назван в честь мажлиса – особого помещения в катарских домах (или рядом с ними), которое является важной составляющей арабской культуры. В мажлисах принято собираться с семьей и друзьями для обмена новостями, обсуждения событий, проведения торжеств. Экспозиция внутри павильона рассказывает об истории, культуре, спорте, образовании, достопримечательностях Катара. На территории рядом с павильоном «Мажлис Катар» проводятся выступления катарских артистов и футбольные матчи. Также здесь можно сделать роспись мехенди (рисунок хной), получить в подарок сувенир от каллиграфа, сфотографироваться с соколом, увидеть, как создаются шедевры саду (ткаческое ремесло бедуинов), попробовать специи и благовония на миниатюрном арабском рынке, который стилизован под главный рынок Дохи «Сук Вакиф». В мультимедийном музее Qatar Elements по другую сторону Пушкинского моста в Парке Горького зрители могут на несколько минут перенестись за тысячи километров от Москвы, к берегам Катара. Музей выполнен в виде куба и установлен на понтоне прямо на Москве-реке (на фото). Под стеклянным полом внутри музея рассыпан настоящий песок из катарской пустыни. В ходе восьмиминутного шоу посетителям показывают основные вехи истории и современности государства, изображения архитектурных достопримечательностей, природных и рукотворных символов Катара, созданные при помощи светодиодов. /TOURBUS.RU

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