Новости Еще одна чартерная программа полетов на Занзибар появится следующей зимой Туроператоры обсуждают, будет ли востребована запланированная на следующий сезон чартерная программа полетов на экзотический остров туроператора ANEX Tour

Как стало известно нашему порталу, туроператор ANEX Tour в следующем зимнем сезоне начнет чартерные рейсы из Москвы в международный аэропорт Занзибара (автономная островная часть Танзании) на крыльях Azur аir. По информации от туроператора, чартерные рейсы стартуют с 1 января будущего года и продлятся до конца марта с частотой раз в 10 дней/11 ночей. В беседе с нашим порталом представители туроператора ANEX Tour рассказали: «Наш основной сегмент – это пляжный отдых. При этом мы видим рост спроса на экзотику, туристы хотят посмотреть что-то необычное, но с прямым перелетом и по адекватной цене. А Занзибар – это африканская экзотика с живописными пляжами. Занзибар очень популярен у европейского рынка, и тем не менее местные отели готовы поддержать нас в увеличении доли российских клиентов на острове. Мы начали продажи только пятого июля и предложили еще не весь спектр туров и отелей, поэтому говорить о том, какие туры запрашивают, ещё пока рано. Но ранее мы уже провели аналитическое исследование, проанализировали спрос на Танзанию, а также изучили предпочтения российских туристов на острове. Опираясь на эти данные, мы поняли, что оптимальная продолжительность тура должна составлять 10 дней, при этом туристы в большей степени предпочитают отели уровня 3* на BB, также есть спрос на отели HB и all inclusive 4-5*. Средняя стоимость тура, по нашим прогнозам, будет составлять $2700-3000». В свою очередь, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ Тур», так прокомментировал нам эти новые программы: «В целом наша компания видит рост интереса к Восточной Африке, в том числе и к Занзибару. Не думаю, что Занзибар очень интересен как самостоятельное направление пляжного отдыха для россиян. Мы продвигаем его больше в нише пляжного отдыха после сафари или для «ленивых клиентов», которым достаточно на денёк-другой слетать в Серенгети на сафари и вернуться в комфортабельный пляжный отель на Занзибаре. Но ни в той, ни в другой парадигме для нас нет места чартерам, особенно в свете доступной вариативной перевозки ближневосточными перевозчиками». В свою очередь, Вадим Шувалов, генеральный директор профильного турагентства Mama Africa, в беседе с нами отметил: «Занзибар - самое популярное место отдыха в Восточной Африке. Однако официальная статистика показывает, что лишь небольшой процент россиян выбирает это направление. Одной из причин этого можно назвать слабую презентацию направления на нашем рынке, все дело в небольшом бюджете Танзании. Но за последние 15 лет Занзибар сильно изменился в лучшую сторону, а отельная база была реновирована, открылось много новых отелей, в том числе и известных отельных цепей. Занзибар – это место для пляжного, экскурсионного или комбинированного отдыха; там даже русскоговорящие гиды есть, правда в небольшом количестве. Плюс это круглогодичное направление. Однако я думаю, что чартеры на данном направлении не нужны, поскольку это не направление массового отдыха. Чартеры - это дополнение к регулярной авиаперевозке, когда поток пассажиров огромен и авиакомпания сама не справляется. А по статистике, Танзания в год принимает пока что чуть больше пары тысяч россиян». Отметим также, что, по информации АТОР, с зимнего сезона 2017 года на Занзибар уже летает «Пегас Туристик». Его 11-дневная чартерная цепочка выполняется на бортах авиакомпании Nordwind. «В этом году мы продолжим летать из Москвы в Занзибар с той же частотой. Объемы останутся на уровне прошлого года», - сообщила Анна Подгорная, генеральный директор «Пегас Туристик». Характерно, что после запуска в прошлом зимнем сезоне чартеров на остров российский турпоток в Танзанию вырос в годовом выражении на 4187%, а именно: c 56 человек в 2016 году до 2345 человек по итогам 2017 года (по данным Пограничной службы ФСБ России). /TOURBUS.RU

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