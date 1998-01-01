Новости Горячие новости Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески/ Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции/ Число погибших в результате крушения туристического судна в Таиланде может достигнуть 60 человек

Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески Агентства, работающие под брендом "Натали Турс", начали уходить под франшизы других туроператоров, чтобы не отпугивать клиентов, сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператоры сообщают, что ведут переговоры с франчайзинговыми агентствами "Натали" о вступлении в свои сети. Часть офисов таких агентств в Москве и других городах временно закрывается, а затем открывается уже в фирменном стиле других, более известных и крупных брендов. Речь идёт о туроператорах "Интурист", Coral Travel, «TUI Россия» и других. Агентства не хотят ассоциироваться с проблемным брендом", — сообщили в АТОР. По данным ассоциации, агентства по-прежнему ждут выплат за несостоявшиеся туры от "Натали Турс". Пока нет информации, что туроператор выплатил что-то помимо тех 800 тысяч рублей, о которых сообщалось на прошлой неделе. "По данным агентств, более половины туристов, у которых были турпакеты "Натали" на базе регулярной перевозки, докупают размещение у других туроператоров. Те, кто должен был лететь чартерами, выбирают "гарантийные обязательства" "Натали Турс", в соответствии с которыми они смогут отдохнуть в 2019 году", — сообщили в АТОР. В ассоциации подчеркивают, что "чем дальше "Натали Турс" будет затягивать выплаты агентствам, тем более призрачными становятся шансы компании занять сколько-нибудь значительное место на рынке после открытия продаж на зимний сезон". Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции Микроавтобус с российскими туристами попал вчера в ДТП в турецкой провинции Мугла, шесть россиян пострадали, сообщают местные СМИ. Авария произошла около 5 утра на шоссе возле города Ортака в провинции Мугла на юго-западе Турции. Микроавтобус направлялся в аэропорт Даламана, но столкнулся с трактором с прицепленной к нему сзади распылительной установкой. В аварии пострадали шесть российских туристов, водитель трактора и его 10-летний сын, сидевший рядом. Для спасения пострадавших были вызваны пожарная бригада и экипаж аварийной службы. Они отправили раненых в госпиталь города Ортака. У россиян оказались легкие повреждения, они уже выписаны из больницы. Водитель микроавтобуса после ДТП был взят под стражу, но позже его отпустили. По делу идет следствие. После аварии шоссе было закрыто на два часа, пока спасательные службы не убрали трактор и автобус. «Турция — в результате ДТП автобуса с российскими туристами под Мармарисом легкие ранения получили шесть человек. По информации Генконсульства России в Анталье, гражданам оказана необходимая медпомощь, они успешно вылетели на Родину», — говорится в аккаунте МИД РФ в сети Twitter. Число погибших в результате крушения туристического судна в Таиланде может достигнуть 60 человек Как сообщает газета The Straits Times, число погибших в результате крушения судна у берегов Пхукета может достигнуть 60 человек, шансов найти выживших практически нет. Напомним, что в четверг у берегов Пхукета затонуло судно The Phoenix со 105 пассажирами, которое отправилось на однодневную экскурсию на остров Рача, проигнорировав предупреждение о плохих погодных условиях. Судно попало в шторм, и его накрыла 5-метровая волна, после чего оно утонуло. По данным издания, на борту находилось 93 китайских туриста и 12 тайцев – членов экипажа и гидов. Ранее СМИ сообщали, что там был россиянин в возрасте около 30 лет. «В поисках выживших спасатели ныряли на глубину около 40 метров, но шансов найти выживших практически нет. Дайверы заметили довольно много тел на затонувшем судне. Сейчас подтверждена гибель 33 человек», — пишет газета. Ранее сообщалось, что из находящихся на борту спасены 11 пассажиров, двое находятся в тяжелом состоянии, 56 человек продолжают числиться пропавшими без вести. Полиция Таиланда расследует инцидент. По ее данным, судно имело регистрацию и не было перегружено. Сейчас в Таиланде сезон дождей, который длится с мая по октябрь. В это время часто бывают сильные порывы ветра в прибрежных районах – в частности на Пхукете, - сообщает «Интерфакс». /TOURBUS.RU

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