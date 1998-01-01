Новости Россия собирается дотировать въездной турпоток Эксперты комментируют правительственное поручение проработать вопрос финансового стимулирования иностранного турпотока

По информации CМИ, на днях премьер Дмитрий Медведев на заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам поручил федеральным органам исполнительной власти в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» проработать вопрос компенсаций части стоимости турпутевки иностранным туристам для стимулирования въездного туристического потока из целевых стран. Как сообщил между тем «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, которая принимала участие в обсуждении этих предложений, субсидии в рамках проекта стимулирования иностранного турпотока получат не туристы, а туркомпании, которые их привезут. При этом список приоритетных стран будет определен путем маркетинговых исследований. По словам г-жи Ломидзе, эти решения приняты по итогам работы проектной мастерской АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), в которой принимали участие АТОР, Минкультуры, Ростуризм и другие заинтересованные организации в сфере туризма. По ее словам, в одной из последних версий документа были предусмотрены меры по выделению субсидий тем организациям, которые поставляют в Россию иностранных туристов. «Но не было прояснено, какие это будут организации, российские или иностранные. Мы настаивали, чтобы давали иностранным, так как в мире обычно делают именно так. Например, Израиль, Турция, Таиланд, Кипр и многие другие страны заключают соглашения о субсидировании с иностранными туроператорами, которые привозят к ним туристов», — рассказала исполнительный директор АТОР. Эксперт пояснила, что, хотя в поручениях премьера говорится о субсидировании части стоимости путевки, по мировому опыту это означает выплату фиксированной суммы за определенного туриста на определенных условиях. «Подчеркну, что никто не будет выплачивать деньги на руки туристам. Их получат юрлица, которые обеспечат иностранный турпоток в Россию», — сказала она. Эксперт добавила, что в мире максимальная субсидия туроператору предлагается Израилем и составляет 45 евро на человека. «При средней стоимости тура в Россию 2 тыс. евро это не сделает его дешевле. Цель – простимулировать бизнес, чтобы он работал с нашим рынком», — подчеркнула она. Обсуждая эту инициативу, Александр Курносов, заместитель генерального директора туроператора «Академсервис», в беседе с нашим порталом отметил: «Мы считаем, что это полезная инициатива. Подобная схема субсидирования операторов и авиакомпаний действует и достаточно хорошо используется в международном туризме, в частности, в Турции и в Израиле. Там это эффективный и работающий механизм, и поэтому в целом это будет полезно и для России. Другое дело – размер этих дотаций. Например, правительства Израиля и Турции возмещают авиакомпаниям и туроператорам до $50 за приезжающего туриста. Будет ли такой размер дотаций достаточным стимулом для иностранных туристов, чтобы поехать в Россию, - это вопрос, на который ответит только практика. Что касается альтернативных вариантов расходования средств, то, конечно, они есть. Альтернативой может являться направление бюджетных средств на продвижение России за рубежом – выставки, публикации и реклама в иностранных СМИ, социальных сетях и т.д. Важным моментом является также финансирование фам-трипов и пресс-туров. Это тоже достаточно эффективный механизм, который может работать. На сегодняшний день регионы и туроператоры жалуются, что сложно привлечь внимание иностранных СМИ к России, к новым регионам и новому туристическому продукту. А подобные ознакомительные туры, безусловно, дадут дополнительный стимул и дополнительную информацию для иностранных туристов». Со своей стороны Александра Петрова, директор по маркетингу компании UTS Incoming, заявила нам: «Большинство приезжающих к нам иностранных гостей в финансовом плане чувствуют себя хорошо. Это связано, прежде всего, с низким курсом рубля по отношению к мировым валютам. Потенциальные инвестиции лучше вкладывать в региональную инфраструктуру, в обучающие курсы иностранных языков, в повышение профквалификации, а также в сервис. Данные меры могут оказать позитивное влияние на развитие отечественной туристической индустрии». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка