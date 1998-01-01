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МИД РФ предупредил россиян о проливных дождях и штормах в Таиланде/ Летевший из Перми в Анталью самолет совершил вынужденную посадку в Казани/ Железнодорожники Франции планируют забастовки 19 июля и в августе

МИД РФ предупредил россиян о проливных дождях в Таиланде

Сильные дожди и наводнения прогнозируются в Таиланде, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) в пятницу.

"Таиланд – прогнозируются проливные дожди в северных регионах страны, возможны наводнения; до 12 июля прогнозируются ливни на юге; возможны сбои в работе общественного транспорта и энергоснабжении", — говорится в аккаунте ДСКЦ в Twitter.

Ранее в четверг у берегов Пхукета затонуло судно The Phoenix со 105 пассажирами, которое отправилось на однодневную экскурсию на остров Рача, проигнорировав предупреждение о плохих погодных условиях. Судно попало в шторм, и его накрыла 5-метровая волна, после чего оно утонуло. Из находящихся на борту спасены 11 пассажиров, двое находятся в тяжелом состоянии, 40 человек, в том числе 18 туристов из КНР погибли.

Ранее из-за шторма и сильного ветра также перевернулось судно Thai Tonight, на котором путешествовали 39 туристов. По предварительным данным, его пассажирами были китайские и европейские туристы. Кроме того, перевернулся водный мотоцикл, на борту которого находились двое граждан России. Всего в результате трех инцидентов в море оказались 138 человек.

Летевший из Перми в Анталью самолет совершил вынужденную посадку в Казани

Самолет, следовавший из Перми в Анталью, в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе казанского аэропорта.

"Airbus A321, следовавший по маршруту Пермь — Анталья, произвел посадку в 4:47 мск аэропорту Казани по технической причине", — сказал собеседник агентства.

На борту находилось 214 пассажиров, с ними работают представители авиакомпании.

Железнодорожники Франции планируют забастовки 19 июля и в августе

Французский профсоюз работников железнодорожного транспорта CGT, который в пятницу проводит забастовку, объявил, что летние акции протеста на этом не закончатся: еще одна забастовка уже запланирована на 19 июля.

В августе, до конца летних каникул и периода отпусков, также могут пройти забастовки, заявил генеральный секретарь CGT Лоран Брюн телеканалу C-News TV.

По его словам, график забастовок будет обновляться постепенно.

CGT будет проводить подобные акции до тех пор, пока не получит от правительства гарантий, что требования железнодорожников услышаны и будут выполнены.

Сегодня, помимо CGT, работу приостановил еще один профсоюз французских железнодорожников — Sud-Rail, который продолжит бастовать и в субботу, сообщает французская версия издания Local.

Оператор железных дорог SNCF планирует 6 июля сохранить 75-80% маршрутов внутри страны, при этом все международные поезда будут следовать по расписанию.

В июне французский парламент утвердил реформу железных дорог страны, предложенную президентом Эммануэлем Макроном, несмотря на самые бурные протесты работников отрасли за последние три десятилетия.

Профсоюзы выступают против отмены пожизненных гарантий на сохранение рабочих мест для новых сотрудников. Также они возражают против планов превратить SNCF в акционерную компанию, поскольку считают их первым шагом к приватизации.

Г-н Макрон настаивает, что SNCF, долги которой составляют около 47 млрд евро, необходимо снизить затраты и повысить гибкость.

/TOURBUS.RU