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06 июля
Голосование за номинантов Russian Business Travel & MICE Award-2018 набирает обороты

На сегодня за кандидатов ведущей отечественной профессиональной премии в области делового туризма подано уже более 50 тысяч голосов


Стартовавшее 1 апреля  выдвижение номинантов на престижную награду Russian Business Travel & MICE Award уже  закрыто, но теперь у вас есть возможность проголосовать за любимую компанию! Онлайн-голосование за номинантов будет продолжаться до 20 сентября.

На сегодня за кандидатов подано уже более 50 тысяч голосов.

Список номинантов RBT&MA-2018 можно посмотреть здесь.   

 

Голосование  проходит  по 14 номинациям.  15-я номинация «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России»  в голосовании не  участвует,  а победитель будет определен коллегиальным решением Экспертного совета премии.

Участвовать в голосовании могут  все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

 

Большее 170  компаний стали претендентами на RBT&MICE Award-2018. Самая высокая «конкуренция», как обычно, в номинации «Лучшая региональная конгрессная гостиница», где на победу претендует более 30 отелей со всех концов страны.

 

В прошлом  году за престижную награду боролись более  двухсот  номинантов.  За три месяца голосования за претендентов  в 15 номинациях  было подано более   одного миллиона интернет-голосов.  География номинантов на награду оказалась очень широкой, за обладание  ею боролись компании со всей страны - от Калининграда до Красноярска и от Мурманска до Сочи. Гостями церемонии награждения  стали более 350 человек.

Отметим, что за историю существования премии победителями и лауреатами стали более 200 компаний.

В этом году торжественная церемония награждения лучших профессионалов индустрии делового ттуризма пройдет 10 октября в столичном Центре международной торговли (ЦМТ).

 

Напоминаем, что мероприятие пройдет в рамках Первого Всероссийского MICE-дня, который объединит всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.

Весь день участников форума ждут доклады и дискуссии на актуальные темы, воркшопы по продуктам, новые полезные встречи, современный формат баттлов и   признание лучших представителей отрасли. 

 

  На ключевой площадке столицы – в ЦМТ Москвы 10 октября пройдут:

 - конференция «MICE в регионы России!»,

 - workshop «BE IN RUSSIA ТОП-100»,

 - 9-я церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award.

mice-award.ru 


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