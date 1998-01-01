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Голосование за номинантов Russian Business Travel & MICE Award-2018 набирает обороты

На сегодня за кандидатов ведущей отечественной профессиональной премии в области делового туризма подано уже более 50 тысяч голосов

Стартовавшее 1 апреля выдвижение номинантов на престижную награду Russian Business Travel & MICE Award уже закрыто, но теперь у вас есть возможность проголосовать за любимую компанию! Онлайн-голосование за номинантов будет продолжаться до 20 сентября.

На сегодня за кандидатов подано уже более 50 тысяч голосов.

Список номинантов RBT&MA-2018 можно посмотреть здесь.

Голосование проходит по 14 номинациям. 15-я номинация «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России» в голосовании не участвует, а победитель будет определен коллегиальным решением Экспертного совета премии.

Участвовать в голосовании могут все желающие: и участники рынка делового туризма и MICE, и корпоративные заказчики, и бизнес-путешественники.

Большее 170 компаний стали претендентами на RBT&MICE Award-2018. Самая высокая «конкуренция», как обычно, в номинации «Лучшая региональная конгрессная гостиница», где на победу претендует более 30 отелей со всех концов страны.

В прошлом году за престижную награду боролись более двухсот номинантов. За три месяца голосования за претендентов в 15 номинациях было подано более одного миллиона интернет-голосов. География номинантов на награду оказалась очень широкой, за обладание ею боролись компании со всей страны - от Калининграда до Красноярска и от Мурманска до Сочи. Гостями церемонии награждения стали более 350 человек.

Отметим, что за историю существования премии победителями и лауреатами стали более 200 компаний.

В этом году торжественная церемония награждения лучших профессионалов индустрии делового ттуризма пройдет 10 октября в столичном Центре международной торговли (ЦМТ).

Напоминаем, что мероприятие пройдет в рамках Первого Всероссийского MICE-дня, который объединит всех участников отрасли: представителей властных структур, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.

Весь день участников форума ждут доклады и дискуссии на актуальные темы, воркшопы по продуктам, новые полезные встречи, современный формат баттлов и признание лучших представителей отрасли.

На ключевой площадке столицы – в ЦМТ Москвы 10 октября пройдут:

- конференция «MICE в регионы России!»,

- workshop «BE IN RUSSIA ТОП-100»,

- 9-я церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award.

mice-award.ru