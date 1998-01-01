Новости «Натали Турс» обещает решить свои проблемы самостоятельно Стали известны итоги экстренного заседания наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь», посвященного ситуации на туроператорском рынке, а также встречи главы Ростуризма с дипломатами стран, где сейчас находятся туристы "Натали"

По информации АТОР и РСТ, на вчерашнем заседании наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь», президент компании Владимир Воробьев заявил, что на данный момент за границей находится 3592 туриста «Натали Турс». Из них около пятисот прилетели на отдых чартерными рейсами, остальные – регулярными. Туристы должны вернуться в Россию в штатном режиме в течение 10-14 дней. Возвращение туристов берет на себя «Натали Турс». Также туроператор самостоятельно планирует компенсировать несостоявшиеся туры всем клиентам, которые не смогут ими воспользоваться из-за финансовых проблем у туроператора. Владимир Воробьев не назвал точное число таких туристов, сославшись на коммерческую тайну, но пообещав, что цифра будет готова до конца недели. По подсчетам АТОР, это около 10 тыс. туристов. По данным РСТ, г-н Воробьев также сообщил, что долг «Натали Турс» перед туристами по аннулированным турам составляет порядка $15 млн. Ранее глава «Натали Турс» сообщал, что при участии других туроператоров планирует выработать механизм помощи туристам, которые решат воспользоваться своими оплаченными авиабилетами и визами и отправиться на отдых ( в этом случае отели придется оплачивать повторно). Однако по информации АТОР, этот вопрос на заседании наблюдательного совета «Турпомощи» так и не поднимался. Кроме тго, на заседании было сообщено, что премьер-министр Дмитрий Медведев взял на контроль ситуацию вокруг «Натали Турс» и других туроператорских компаний, не исполнивших обязательств перед туристами. Между тем, как отмечает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, котрую цитирует «Интерфакс», «По предварительным данным главы компании Владимира Воробьева, которые он сообщил ассоциации "Турпомощь", компания продала до 10 тыс. туров на общую сумму порядка $15 млн. Если разделить финансовую гарантию туроператора в размере 150,5 млн рублей и фонд персональной ответственности в размере 6 млн рублей на всех туристов, получится по 15,6 тыс. на человека. То есть финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим". Ирина Тюрина напомнила, что для того, чтобы туристы могли получить компенсации из финансовых гарантий, туроператор должен объявить об остановке деятельности. «Но г-н Воробьев на заседании наблюдательного совета "Турпомощи" снова подтвердил, что хочет продолжать работу и будет пытаться возместить туристам затраты не в виде денег, а в виде гарантийных обязательств, по которым они смогут отдохнуть в следующем году. Фактически он делает туристов и агентов заложниками ситуации. Согласятся на "гарантийные обязательства" — возникает крайне сомнительная перспектива фактически через год воспользоваться услугами туроператора, который один раз их уже обманул. Не согласятся – получат гораздо меньше, чем заплатили", — подчеркнула она. Юридическая сила, а также реальность выполнения гарантийных обязательств ничем не подкреплена, считает в свою очередь руководитель юридической компании «Персона Грата» и Георгий Мохов. Он не видит перспектив у предложенного туроператором варианта, предпочитая проверенный путь: «Претензия на возврат – и через десять дней в суд. Суд примет обеспечительные меры и начнет блокировать деньги на счетах туроператора». О каких именно мерах идет речь. пока что неизвестно. Также стало известно, что с аннуляциями ранее приобретенных туров туристы «Натали Турс» столкнулись не только в России, но и Белоруссии, где пострадали около 400 клиентов российского оператора. В связи с этим местные СМИ сообщают, что "Республиканский союз туристических организаций (РСТО) и Республиканский союз туриндустрии (РСТИ) намерены выработать ряд механизмов защиты отрасли и лоббировать их принятие властями страны". В то же время АТОР сообщает, что турецкие СМИ назвали количество туристов, которые находятся сейчас на отдыхе в местных отелях, а также обозначили сумму долгов DMC и отельерам страны. По данным местных СМИ, сегодня в турецких отелях находится от 300 до 350 клиентов «проблемного» туроператора. В этом сезоне «Натали Турс» работал с тремя принимающими компаниями в Турции, и по их данным, озвученных в турецких СМИ, у российского туроператора было порядка тысячи бронирований в Турции до конца сезона. Больших «свежих» долгов перед поставщиками из Турции по текущему сезону у туроператора нет, однако «Натали Турс» должен своим партнерам около $500 тыс. за предыдущие сезоны. В то же время стало известно, что сегодня глава Ростуризма Олег Сафонов проводит ряд встреч с дипломатами из ряда стран, включая Турцию и Испанию, в которых сейчас отдыхают туристы. «Натали Турс». Уже известно, что участники переговоров подтвердили, что обеспечат пребывание туристов «Натали Турс» в гостиницах без каких-либо дололнительных доплат за счет принимающей стороны. Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU

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