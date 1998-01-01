Новости Майя Ломидзе: Проблемы пока что возникли лишь у одного процента туроператоров Исполнительный директор АТОР рассказала журналистам о своем видении причин и последствий нынешней ситуации на туроператорском рынке

Вчера исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе провела пресс-конференцию, посвященную событиям, связанным с прекращением деятельности ряда столичных и петербургских туроператоров. Как заявила г-жа Ломидзе, «Июнь ознаменовался рядом проблем с некоторыми участниками туррынка, и мы не предполагали, что это может вызвать такой резонанс. Совокупная доля компаний, о которых пишут СМИ – я имею в виду «Натали Турс», DSBW и питерская "Аврора БГ" – менее 1% в общей массе выездного рынка.. Доля же затронутых нынешней ситуацией туристов не превышает и 0,05% от выездного турпотока в дальнее зарубежье». «Нельзя было спрогнозировать, что проблемы этих компаний могут позволить делать выводы о серьезных тенденциях на туристическом рынке. Дело, видимо, в магии брендов и годах создания этих компаний – 1991-1992. Больше 20 лет они на слуху», — добавила спикер. Майя Ломидзе подчеркнула, что «сейчас это скорее не крупные, а микрокомпании». Делать выводы обо всем рынке на основе того, что происходит в этих компаниях, непрофессионально и безосновательно». Представитель АТОР напомнила, что проблемы начались у обеих компаний в 2015 году: «были регулярные незаселения туристов, невылеты групп. Мы аккуратно предупреждали об этом. Это были симптомы проблем». «Говорить о «кризисе на рынке» из-за проблем компаний, доля которых на рынке менее 1% - несерьезно. Ни у кого из крупных и средних операторов, входящих в АТОР - а это 90% рынка – ни самих условий, приведших к кризису «Натали Турс», DSBW и «Авроры БГ», ни «тревожных звоночков», не наблюдается. В отношении этих компаний туристы могут быть спокойны», - отметила Майя Ломидзе. Касаясь ситуации с «Натали Турс», исполнительный директор АТО, заметила: "Клиенты и партнеры "Натали Турс" оказались вместе с туроператором в сложной ситуации, которая подорвала доверие к компании. Чтобы восстановить работу и доброе имя, необходимо выполнить все обещания по выплатам компенсации и ликвидации проблем с заселениями, авиаперевозками и так далее. Тогда у туроператора есть шанс все стабилизировать и остаться на рынке. Если компенсации будут «замылены», им будет сложно работать". «Напомню, что «Натали Турс» объявил об аннуляции всех турпакетов до конца сентября. Совокупный объем проданных туров и билетов до конца сентября составляет, по нашей оценке, порядка 10 тыс. человек», — заключила эксперт. В подтверждение мнения г-жи Ломидзе, АТОР опубликовал свои подсчеты числа пострадавших в последнее время туристов ряда операторов. Так, по подсчетам АТОР, основанным на данных сетей турагентств и систем бронирования авиабилетов, туроператор «Натали Турс» продал туры примерно 10 тыс. туристов с глубиной до сентября. За границей сейчас находится около 3,5 тысяч туристов компании. Все туристы, согласно этим же данным, имеют обратные билеты и вернутся в Россию согласно запланированным датам туров. Вчера г-н Воробьев сообщил, что на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся турам компания «уже направила 800 тыс. рублей». По оценкам экспертов, этого хватит на выплаты лишь по 10-15 турам. В свою очередь туроператор DSBW-Tours сообщил реализовал около 1 тыс. туров на общую сумму $800 тыс. За границей по линии туроператора находится 250 туристов. Они будут вывезены за счет депозитов у авиакомпаний. У испытывающего проблемы петербургского туроператора «Аврора БГ» может находиться за рубежом около 400 клиентов. По предварительным данным, на чартерных и регулярных рейсах на болгарском направлении у «Авроры-БГ» продано до конца года около 1500 билетов. В настоящее время туроператором ведутся переговоры со всеми заинтересованными сторонами – и с консолидатором рейса, и с принимающей компанией, чтобы отправить в Болгарию и вернуть всех детей по программам детского отдыха. Наконец, в отношении клиентов компании-субагента Polar Tour эксперты АТОР склоняются к цифре в две тыс. неоплаченных броней ряда туроператоров. Распространенные ранее сведения о «более чем 20 тыс. пострадавших клиентов Polar Tour» не подтверждаются, исходя из количества броней у тех игроков, у которых Polar Tour, действуя как турагентство, оформлял туры - расчеты показывают, что число таких бронирований даже теоретически не могло превышать пяти тыс., - утверждают в Ассоциации туроператоров. /TOURBUS.RU

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