Резко выросло число россиян, которые проведут летний отпуск дома

Исследовательский холдинг «Ромир» ежегодно опрашивает россиян о планах на отпуск. На протяжении нескольких лет фиксировалась устойчивая тенденция роста интереса к поездкам по России, отдыху на российских курортах, санаториях и домах отдыха.

В июне 2018 года «Ромир» провёл очередное исследование на эту тему. В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет старше, проживающие во всех типах населённых пунктов, во всех федеральных округа.

Как оказалось, что из числа россиян, предпочитающих отдых внутри страны, не планируют изменять своим привычкам только люди, использующие отпуск для санаторного лечения. Их количество незначительно возросло. С 4% в 2015-2017 годах, до 6% в 2018-м, вернувшись на уровень 2014-го.

Довольно стабильной является и та часть населения, которая в силу тех или иных причин, не выезжает в туристические поездки, предпочитая отдых на даче и в гостях у родственников. Тут цифра из года в год колеблется в районе 30%. В 2018-м она составила 31%.

На фоне подобной стабильности резко возросло число ответивших, что никуда не поедут и останутся дома. На протяжении нескольких лет процент таких россиян неуклонно снижался. В 2016-м году он и вовсе составлял всего 7%.

В 2018-м заявили, что не планируют никуда ехать - 23%. Одновременно упало число тех, кто обычно планировал отдыхать на российских курортах и путешествовать по стране. В 2014 – 27%, в 2015 – 38%, в 2016 – 40% - а показатель этого года лишь 26%.

Сохраняется тенденция по постоянному снижению числа россиян, выезжающих на отдых в зарубежные поездки. По данным опросов в 2014-м году проводили отпуск за границей (включая страны СНГ) 37% жителей России, в 2015-м 28%, в 2016-м планировали поездку только 12%, а в этом году их число упало до 9%.

Здесь причины носят, по мнению исследования, в первую очередь экономический характер. Значительное удешевление рубля по отношению к доллару и евро сделало чрезвычайно дорогими туристические поездки за пределы страны.

Число людей, сочетающих разные виды отдыха в период отпусков, несколько увеличилось по отношению к 2016-му году – на 4%. Но до уровня 2014-2015 годов, когда оно составляло 10% и 15% соответственно, по-прежнему не дотягивает.

«Результаты, полученные нами, - это безусловно сигнал, но тревожный или нет, говорить преждевременно. Россия принимает чемпионат мира по футболу, который длится месяц. Не исключено, что отпуск, проведённый перед телевизором за просмотром футбольных матчей, стал осознанным выбором для значительной части населения – комментирует ситуацию президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милёхин. – Например, за церемонией открытия и первым матчем сборной, согласно данным проведённого нами исследования, только в Москве следили 43% работающих жителей столицы».

/TOURBUS.RU