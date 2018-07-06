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05 июля
«Натали Турс» начала выплату компенсаций за несостоявшиеся туры
Туроператор требует, чтобы туристы до вечера завтрашнего дня решили судьбу неиспользованных авиабилетов
Компания «Натали Турс» начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры, - сообщил сегодня на своей странице в сети «Фейсбук» президент туроператора Владимир Воробьев.
«В среду, 4 июля, компания ООО "Панорама тур" (юрлицо «Натали Турс» — ред.) проинформировала агентства о дополнительных механизмах компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам. Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложены и другие инструменты получения компенсаций в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени», — говорится в сообщении.
По оценке г-на Воробьева, компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов. «За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тысяч рублей», — сообщил г-н Воробьев.
Также компания опубликовала регламент возмещения денежных средств, которые приобрели туры «Натали Турс», - сообщает «Интерфакс». Клиенты туроператора должны до вечера 6 июля решить, будут ли они использовать оплаченные билеты, которые входят в аннулированные компанией турпакеты. «Заявитель в письменной форме (прилагается образец) уведомляет своего куратора о том, что авиабилеты и визы необходимы для дальнейшей передачи клиенту. Срок уведомления – до 06.07.18 г. включительно. Непереподтвержденные авиабилеты будут аннулированы», — говорится в документе.
Если тур аннулируется, турагентства должны написать заявления по шаблону, размещенному на сайте туроператора, приложив заявление от агента и клиента на возврат, копии паспорта туриста, договора о реализации турпродукта, документы об оплате.
Как один из вариантов туроператор предлагает агентствам и их клиентам принять гарантийное обязательство по туристическим услугам ООО «Панорама Тур», которое будет действовать с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020. «В случае, если заявитель готов принять гарантийное обязательство по туристическим услугам с ООО Панорама Тур, данный документ будет находиться в личном кабинете агента и распечатываться клиенту. Информация о сумме обязательства также размещается в личном кабинете», — говорится в регламенте.
Как комментирует АТОР, «Натали Турс» фактически мягко настаивает на приоритетности нефинансовой формы компенсации – в виде «гарантийных обязательств по туристическим услугам ООО Панорама Тур» (т. е. неких обязательств организовать в будущем, после 1 апреля 2019 года, тур клиенту на сумму отмененного тура). При этом вопрос о сроках возврата именно денежных средств туристам за аннулированные туроператором туры остается, по мнению многих турагентов, по-прежнему неясным».
Между тем, как отметила сегодня в ходе встречи с журналистами исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, «Клиенты и партнеры "Натали Турс" оказались вместе с туроператором в сложной ситуации, которая подорвала доверие к компании.
Чтобы восстановить работу и доброе имя, необходимо выполнить все обещания по выплатам компенсации и ликвидации проблем с заселениями, авиаперевозками и так далее. Тогда у туроператора есть шанс все стабилизировать и остаться на рынке».
Она добавила, что сейчас у туристов «очень мало времени, чтобы собрать документы, так как туроператор требует принять решение, использовать или аннулировать уже оплаченные авиабилеты в составе турпакетов до вечера 6 июля».
/TOURBUS.RU
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