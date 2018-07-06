«Натали Турс» начала выплату компенсаций за несостоявшиеся туры

Компания «Натали Турс» начала выплачивать туристам деньги за несостоявшиеся туры, - сообщил сегодня на своей странице в сети «Фейсбук» президент туроператора Владимир Воробьев.

«В среду, 4 июля, компания ООО "Панорама тур" (юрлицо «Натали Турс» — ред.) проинформировала агентства о дополнительных механизмах компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам. Туристы с регулярной перевозкой в составе пакета в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться выкупленными авиабилетами и оформленными визами. Также предложены и другие инструменты получения компенсаций в виде гарантийного предоставления туристических услуг в последующий период времени», — говорится в сообщении.

По оценке г-на Воробьева, компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30% от возможных потерь туристов. «За вчерашний день на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам было направленно 800 тысяч рублей», — сообщил г-н Воробьев.

Также компания опубликовала регламент возмещения денежных средств, которые приобрели туры «Натали Турс», - сообщает «Интерфакс». Клиенты туроператора должны до вечера 6 июля решить, будут ли они использовать оплаченные билеты, которые входят в аннулированные компанией турпакеты. «Заявитель в письменной форме (прилагается образец) уведомляет своего куратора о том, что авиабилеты и визы необходимы для дальнейшей передачи клиенту. Срок уведомления – до 06.07.18 г. включительно. Непереподтвержденные авиабилеты будут аннулированы», — говорится в документе.

Если тур аннулируется, турагентства должны написать заявления по шаблону, размещенному на сайте туроператора, приложив заявление от агента и клиента на возврат, копии паспорта туриста, договора о реализации турпродукта, документы об оплате.

Как один из вариантов туроператор предлагает агентствам и их клиентам принять гарантийное обязательство по туристическим услугам ООО «Панорама Тур», которое будет действовать с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020. «В случае, если заявитель готов принять гарантийное обязательство по туристическим услугам с ООО Панорама Тур, данный документ будет находиться в личном кабинете агента и распечатываться клиенту. Информация о сумме обязательства также размещается в личном кабинете», — говорится в регламенте.

Как комментирует АТОР, «Натали Турс» фактически мягко настаивает на приоритетности нефинансовой формы компенсации – в виде «гарантийных обязательств по туристическим услугам ООО Панорама Тур» (т. е. неких обязательств организовать в будущем, после 1 апреля 2019 года, тур клиенту на сумму отмененного тура). При этом вопрос о сроках возврата именно денежных средств туристам за аннулированные туроператором туры остается, по мнению многих турагентов, по-прежнему неясным».

Между тем, как отметила сегодня в ходе встречи с журналистами исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, «Клиенты и партнеры "Натали Турс" оказались вместе с туроператором в сложной ситуации, которая подорвала доверие к компании.

Чтобы восстановить работу и доброе имя, необходимо выполнить все обещания по выплатам компенсации и ликвидации проблем с заселениями, авиаперевозками и так далее. Тогда у туроператора есть шанс все стабилизировать и остаться на рынке».

Она добавила, что сейчас у туристов «очень мало времени, чтобы собрать документы, так как туроператор требует принять решение, использовать или аннулировать уже оплаченные авиабилеты в составе турпакетов до вечера 6 июля».

/TOURBUS.RU