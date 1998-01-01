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05 июля
За туризм теперь отвечает Ольга Ярилова
Эксперты комментируют назначение Ольги Яриловой заместителем министра культуры, курирующим туристическую отрасль страны
Как и ожидали эксперты, на этой неделе стало известно, что директор департамента туризма и региональной политики Минкульта РФ Ольга Ярилова назначена на должность заместителя министра культуры, курирующего туризм.
Ранее курировавшая туротрасль Алла Манилова стала статс-секретарем министерства. В ее сферу ответственности теперь будет входить вся законопроектная работа и связи с федеральными органами власти. Также Алла Манилова будет курировать музеи, нормативно-правовой департамент, кадровую и наградную работу.
Напомним, что с 2012 года Алла Манилова курировала в Министерстве культуры туризм и региональное развитие. В середине июня стало известно, что сфера полномочий Аллы Маниловой расширилась. Помимо туризма, она стала курировать деятельность Департамента музеев Минкультуры.
По информации СМИ, Алла Манилова станет статс-секретарем министерства. В ее сферу ответственности будет входить вся законопроектная работа и связи с федеральными органами власти. Также Алла Манилова будет курировать музеи, нормативно-правовой департамент, кадровую и наградную работу.
До окончательного формирования руководства Минкультуры Алле Маниловой переданы вопросы образования и театрально-цирковой деятельности.
Туризмом и региональным развитием в должности заместителя министра предложено заняться Ольге Яриловой. Сейчас она возглавляет соответствующий департамент.
Ранее, с 2012 года Алла Манилова курировала в Министерстве культуры туризм и региональное развитие. В середине июня стало известно, что сфера полномочий Аллы Маниловой расширилась. Помимо туризма, она стала курировать деятельность Департамента музеев Минкультуры.
По информации СМИ, в период формирования нового правительства также вновь рассматривался вопрос о создании отдельного министерства туризма. Однако, отмечают СМИ, от неё решили отказаться в пользу варианта с заместителем министра культуры, курирующим туризм.
Таким образом, структура остаётся прежней - Ростуризм подчиняется Минкультуры, а его руководитель отчитывается перед вице-премьером»
В беседе с нашим корреспондентом Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» отметил: «По сути ничего экстраординарного не произошло, просто один чиновник занял пост другого. Представители туриндустрии достаточно хорошо знакомы с Ольгой Яриловой, она достаточно часто присутствовала на совещаниях с туроператорами. Мы знаем ее как отличного профессионала, компетентного человека, знакомого с особенностями и спецификой индустрии.
Поэтому ее назначение можно оценить только положительно. Конечно, хотелось бы, чтобы с ее приходом появилась большая структурированность обязанностей Минкульта и Ростуризма, иногда не совсем понятно, кто за что отвечает и к кому с какой проблемой можно обратиться».
В свою очередь в пресс-службе Национального туроператора «Алеан» сообщила нашему корреспонденту: «Безусловно, мы рассчитываем на то, что назначение Ольги Сергеевны заместителем министра культуры РФ будет способствовать еще большему вниманию властей к развитию турбизнеса.
С 2013 года она возглавляла департамент туризма и региональной политики и хорошо знакома с проблемами и спецификой развития туристической индустрии. Чрезвычайно важно, что человек с таким опытом работы получил статус заместителя главы федерального министерства.
Надеемся на продолжение конструктивного сотрудничества с российскими властями в сфере туризма, значимость которой лишний раз подтвердил туристический бум в период ЧМ-2018».
/TOURBUS.RU
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