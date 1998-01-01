За туризм теперь отвечает Ольга Ярилова

Как и ожидали эксперты, на этой неделе стало известно, что директор департамента туризма и региональной политики Минкульта РФ Ольга Ярилова назначена на должность заместителя министра культуры, курирующего туризм.

Ранее курировавшая туротрасль Алла Манилова стала статс-секретарем министерства. В ее сферу ответственности теперь будет входить вся законопроектная работа и связи с федеральными органами власти. Также Алла Манилова будет курировать музеи, нормативно-правовой департамент, кадровую и наградную работу.

Напомним, что с 2012 года Алла Манилова курировала в Министерстве культуры туризм и региональное развитие. В середине июня стало известно, что сфера полномочий Аллы Маниловой расширилась. Помимо туризма, она стала курировать деятельность Департамента музеев Минкультуры.

По информации СМИ, Алла Манилова станет статс-секретарем министерства. В ее сферу ответственности будет входить вся законопроектная работа и связи с федеральными органами власти. Также Алла Манилова будет курировать музеи, нормативно-правовой департамент, кадровую и наградную работу.

До окончательного формирования руководства Минкультуры Алле Маниловой переданы вопросы образования и театрально-цирковой деятельности.

Туризмом и региональным развитием в должности заместителя министра предложено заняться Ольге Яриловой. Сейчас она возглавляет соответствующий департамент.

Ранее, с 2012 года Алла Манилова курировала в Министерстве культуры туризм и региональное развитие. В середине июня стало известно, что сфера полномочий Аллы Маниловой расширилась. Помимо туризма, она стала курировать деятельность Департамента музеев Минкультуры.

По информации СМИ, в период формирования нового правительства также вновь рассматривался вопрос о создании отдельного министерства туризма. Однако, отмечают СМИ, от неё решили отказаться в пользу варианта с заместителем министра культуры, курирующим туризм.

Таким образом, структура остаётся прежней - Ростуризм подчиняется Минкультуры, а его руководитель отчитывается перед вице-премьером»

В беседе с нашим корреспондентом Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» отметил: «По сути ничего экстраординарного не произошло, просто один чиновник занял пост другого. Представители туриндустрии достаточно хорошо знакомы с Ольгой Яриловой, она достаточно часто присутствовала на совещаниях с туроператорами. Мы знаем ее как отличного профессионала, компетентного человека, знакомого с особенностями и спецификой индустрии.

Поэтому ее назначение можно оценить только положительно. Конечно, хотелось бы, чтобы с ее приходом появилась большая структурированность обязанностей Минкульта и Ростуризма, иногда не совсем понятно, кто за что отвечает и к кому с какой проблемой можно обратиться».

В свою очередь в пресс-службе Национального туроператора «Алеан» сообщила нашему корреспонденту: «Безусловно, мы рассчитываем на то, что назначение Ольги Сергеевны заместителем министра культуры РФ будет способствовать еще большему вниманию властей к развитию турбизнеса.

С 2013 года она возглавляла департамент туризма и региональной политики и хорошо знакома с проблемами и спецификой развития туристической индустрии. Чрезвычайно важно, что человек с таким опытом работы получил статус заместителя главы федерального министерства.

Надеемся на продолжение конструктивного сотрудничества с российскими властями в сфере туризма, значимость которой лишний раз подтвердил туристический бум в период ЧМ-2018».

/TOURBUS.RU