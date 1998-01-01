Туроператор Kidy Tour предложит нашим туристам семейные туры в Литву

Kidy Tour - один из ведущих туроператоров стран Балтии, который осуществляет деятельность в Литве, Латвии, Эстонии, Венгрии и России

Прибалтийский туроператор Kidy Tour сообщил нашему порталу о начале продаж в России семейных пакетных туров в Литву.

Как отмечают в компании, Прибалтика – излюбленное место отдыха российских туристов, которые предпочитают мягкий лечебный климат, спокойные песчаные пляжи, прогулки на природе и оздоровительные процедуры вместе с умеренной экскурсионной программой.

В линейке туроператора представлены популярные туристические направления региона - Вильнюс, Тракай, Каунас, Клайпеда, Кернаве, Национальный Дзукийский парк, Друскининскай, Паланга.

«Kidy Tour является одним из самых востребованных туроператоров в странах Балтии. Мы рады предложить российским туристам новую возможность отдохнуть всей семьей, посетить старинные замки и музеи под открытым воздухом, увидеть природную красоту Литвы и прочувствовать ее истинный дух

Выбор путешествий разнообразный – от коротких туров выходного дня до более продолжительных, с полным погружением в регион.

Все наши программы разработаны с учетом потребностей детишек и родителей, а непродолжительный перелет и отсутствие языкового барьера станут дополнительным преимуществом поездки в Литву», – отметила Наталья Воронкевич, директор KidyTour Россия.

В ассортименте KidyTour представлены отели разных категорий от трех до пяти звезд с акцентом на семейный и оздоровительный отдых.

Туроператор имеет эксклюзивные соглашения с авторским отелем Esperanza Resort 5*, расположенным неподалеку от Вильнюса на живописном берегу озера Унгурис и современным отелем Loop Hotel Vilnius 4*.

Перевозка туристов Kidy Tour будет осуществляться регулярными рейсами авиакомпаний из Москвы в Вильнюс.

Отметим, что Kidy Tour - один из ведущих туроператоров стран Балтии, который осуществляет деятельность в Литве, Латвии, Эстонии, Венгрии и России. Индекс потребительской лояльности NPS (Net PromoterScore) туроператора составляет 77%.

Стабильность работы и последовательное развитие туроператора обеспечивает основной акционер KidyTour – крупнейшая в Восточной Европе группа авиационных предприятий Avia Solutions Group, акции которой торгуются на Варшавской фондовой бирже. Оборот группы превышает 300 млн евро в год.

/TOURBUS.RU