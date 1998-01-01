Тульская область будет потчевать туристов не только пряниками

Для значительной части туристов Тула как и прежде — это прежде всего город тульских пряников, которые выпекают несколько предприятий города («Ясная Поляна», «Медовые традиции» и др.). В конце прошлого года на фабрике «Ясная Поляна» - только на ней проводятся экскурсии в «пряничные» цеха - открылась большая Пряничная мастерская: там турист может не только только сделать пряник своими руками, но и непосредственно наблюдать за процессом его выпечки.

Вообще гастрономическая «нота» в тульском туризме звучит всё громче и отчётливее. Уже несколько лет успешно сотрудничает с туристической отраслью тульский молочный комбинат «Бежин луг», размещавший информацию о тульских туристических дестинациях на упаковках со своей продукцией - в том числе и йогуртом со вкусом тульского пряника, а также белёвские кондитеры, чья продукция (пастила, зефир и др.) можно попробовать на фабрике-музее «Дом традиций». Их опыт развивают и другие районы.

Например, в лежащем на обеих сторонах Оки старинном городке Алексин находится рыбоводческое хозяйство «Приокское», специализирующееся на разведении из мальков русского осетра и стерляди. «Наш город и сам по себе является одним из самых интересных исторических городов Тульской области, - считает директор хозяйства Евгений Рощин, - а мы даём возможность туристу не только посмотреть, как живёт одно из самых древних в мире животных — осетры мало изменились за последние 200 миллионов лет! - но и продегустировать чёрную икру и копчёную осетрину» (стоимость билета на экскурсию с дегустацией — 1200 руб., экскурсии проводятся для организованных групп от 14 до 34 человек).

Кулинарные бренды того или иного региона — это не только дошедшие от предков рецепты, традиционная кулинария или модные рестораны. Кулинарные бренды бывают и биографическими — если речь идёт о людях, оставивших свой след в «науке и вкусной и здоровой пище».

Таких брендов-биографий у Тульской области два.

Сегодня мало кто помнит Василия Лёвшина (1746 — 1826), тульского помщика Белёвского уезда, просветителя и писателя, автора многочисленных книг по гастрономии и домоводству: «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский...», «Садоводство полное» и др. В 1816 году он опубликовал «Русскую поварню» - первую русскую поваренную книгу, в нынешнем году переизданную в Туле.

Более известен Андрей Болотов (1738 — 1833), автор трёхтомных мемуаров, энциклопедист и учёный, много сделавший для массового появления на русском столе таких давно привычных пищевых продуктов как картофель, а также некоторых сортов яблок и груш. В 1988 г. в восстановленном имении Болотова Дворяниново был открыт его музей, издавший несколько книг, посвящённых его опыту разведения овощных культур, в частности, салата и репы.

Значительную роль кулинарная составляющая играет в развитии экологически чистых районов области, традиционно ориентированных на сельский туризм и вовлечение местного населения в сферу туристических услуг.

Например, в Заокском районе (именно там находятся музеи В. Поленова, А. Болотова и В. Руднева — командира крейсера «Варяг») с 2015 г. осуществляется проект «Сила села», включающий посещение (обычная продолжительность тура с выездом из Москвы — 6-8 часов) сразу нескольких объектов сельского туризма в Заокском районе с дегустацией фермерских продуктов: молочной фермы Людмилы Пресняковой, частной пивоварни Boltinger, дачи Циферблата, где проводятся мастер-классы по приготовлению сыра, белёвской пастилы, выпечке бездрожжевого хлеба, первого в России локаворского — то есть использующего только местные продукты — ресторана.

Если турист желает остаться в этом районе на более продолжительный срок, к его услугам несколько построенных в последние годы объектов размещения: гостевой дом с находящимся неподалёку Сырным домиком в Дворяниново, дачный парк-отель «Велегож» и др. Те же принципы лежат в основе развития экопарка «Ясно поле» (Ясногорский район).

Туристы размещаются в уникальных по дизайнерскому решению объектах размещения (гостиница-теплица, дом-ковчег, гостевой дом-корова, гостевой дом-бык и т. п.) и могут каждый день могут заказывать себе свежее коровье или козье молоко, натуральные йогурты, творог и молодые сыры.

/TOURBUS.RU