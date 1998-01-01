Олег Сафонов: «Системного кризиса на российском туррынке нет»

На фоне последних драматических событий вокруг ряда столичных и петербургских туроператоров, на сайте Ростуризма появилось заявление главы ведомства Олега Сафрнова, в котором, в частности, говорится: «Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связано с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений.

Системного кризиса на российском туристском рынке нет».

«На базе Ассоциации «Турпомощь» созданы фонды – резервный и персональной ответственности, суммарный объем которых превышает 1 млрд рублей… Таким образом, потребители туристских услуг обеспечены финансовыми гарантиями в достаточном объеме.

В настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. Уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг в Российской Федерации на сегодняшний день высокий. Граждане могут спокойно планировать отпуск и отправляться на отдых.

При этом Ростуризм настоятельно рекомендует придерживаться опубликованных на сайте ведомства правил, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке тура», - говорится в заявлении..

Кроме того, общаясь вчера с журналистами, г-н Сафонов сообщил: «Мы создали межведомственный штаб с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций. Задача штаба – плановый возврат на родину всех туристов туроператоров, находящихся за рубежом. У «Натали Турс» это 3,5 тысячи, у DSBW Tour – 250 туристов».

По словам Олега Сафонова, у всех этих туристов либо есть билеты обратные рейсы, регулярные и чартерные. «Туроператоры выполняют чартерные программы следующим образом – туда самолеты летят пустые, то есть туристы из нашей страны туда не завозятся, находящиеся за рубежом туристы возвращаются на родину.

В том случае, если у кого-то нет возвратных билетов, хотя это будет нарушением постановления правительства, мы задействуем все фонды, которые у нас есть. Их общий объем более миллиарда рублей. Решение по этому вопросу мы примем в четверг на наблюдательном совете «Турпомощи»".

«Натали Турс» и DSBW – небольшие туроператоры, поэтому количество туристов, находящихся за рубежом, не очень большое, поэтому хочу сказать, что никакого кризиса и суперсложностей на российском туристическом рынке нет. Хочу всех успокоить», — вновь отметил глава Ростуризма.

Добавим, что вчера Ростуризм также сообщил, что создал межведомственный оперативный штаб в связи с приостановкой деятельности туроператоров «Натали Турс» и «DSBW-TOURS», сообщает в среду пресс-служба Ростуризма.

По данным ведомства, штаб во главе с Олегом Сафоновым будет осуществлять мониторинг сложившейся ситуации и вырабатывать направленные на защиту прав и законных интересов туристов меры при участии представителей МИД России, Роспотребнадзора, Росавиации, ассоциации «Турпомощь», а также общественных объединений туроператоров.

Также в Ростуризме организована работа «горячей линии». Информацию о ситуации с «Натали Турс» и рекомендации по действиям, которые необходимо предпринять, туристы могут получить по тел.: +7 (495) 607-71-17 и +7 (499) 678-12-03.

/TOURBUS.RU