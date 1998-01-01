Владимир Воробьев: «Мы остановим деятельность только если поймем, что полностью не востребованы на рынке»

В ходе пресс-конференции руководитель «Натали Турс» рассказал, что привело к нынешнему кризису в компании и какие шаги он намерен предпринять для ее спасения

Вчера днем в офисе «Натали Турс» прошла экстренная пресс-конференция, которую провел президент компании Владимир Воробьев.

В начале встречи с журналистами он вновь изложил свою версию произошедшего с компанией: «Несколько недель назад мы начали сталкиваться с кризисом ликвидности. В компании стало не хватать собственных финансов, для того чтобы своевременно оплачивать поставщикам. К сожалению, это привело к тому, что в прошлую пятницу один из поставщиков, который является для нас ключевым на направлении Испания, отказался продолжать с нами сотрудничество».

По словам Владмира Воробьева, в такую ситуацию туроператор попал впервые за 25 лет работы, поэтому первостепенная его задача – это восстановить продажи, чтобы в компании появился денежный поток, который пойдет на выплату компенсаций. Вторая – это снятие напряжения и конфликта, которые негативно сказываются на туристах и на компании.

«Сейчас все продажи остановлены. В течение одной-двух недель мы проведем переговоры со всеми поставщиками услуг за рубежом. И там, где мы не обнаружим рисков, связанных с непредоставлением услуг для наших туристов, мы восстановим сотрудничество и продажи наших туров», – отметил г-н Воробьев.

Также он сообщил, что «Натали Турс» готовит список клиентов к сегодняшнему заседанию «Турпомощи»: «Мы договорились, что в четверг во второй половине дня будет экстренное заседание наблюдательного совета «Турпомощи», на котором будет обсуждаться сложившаяся ситуация. Также я встретился с руководством 10 ведущих турагентских сетей, чтобы объяснить, что произошло, и совместно выработать приемлемые инструменты по компенсации туристам. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация начнет нормализоваться».

«Сейчас за рубежом находятся несколько тысяч туристов «Натали Турс», часть из них покупали только перелет, часть только отели», - заявил спикер.

При этом, по словам г-на Воробьева, "Половина из тех, кто был завезен чартерными рейсами, уже вывезены. Остаются рейсы в субботу и воскресенье. На этом туристы на чартерах будут вывезены. Примерно 300-400 человек будут вывезены с помощью чартеров и регулярными рейсами до конца недели".

Говоря о возвращении денег туристам, г-н Воробьев сообщил, что «Выплаты компенсаций будут зависеть от того, каким инструментом туристы воспользуются. Самый быстрый – если туристы забрали выписанные билеты, то как минимум треть стоимости тура у них в кармане в виде билета. А дальше работа будет проводиться совместно с турагентствами.

Мы по договоренности с ведущими сетевиками будем давать обязательства со стороны «Натали Турс» на нереализованные услуги, чтобы предоставить туристам возможность воспользоваться ими следующим летом. Те, кто захочет вернуть деньги за поездку, смогут сделать это».

При этом глава «Натали Турс» оценил нынешнюю долю компании на рынке как очень небольшую: «Наша доля на российском рынке сейчас настолько низка, что никто не возьмется ее оценивать. Специфика нашей деятельности состоит в том, что когда мы поняли, что нам нечего делать и искать в нише массового отдыха, мы стали активно использовать возможности онлайн-систем для продажи отдельных услуг, поскольку рентабельность от этого выше".

Отвечая на вопрос о задолженности оператора перед иностранными партнерами, г-н Воробьев признал, что «кредитные линии а "Натали Турс" у принимающих партнеров достигают нескольких миллионов долларов».

При этом он заявил: «Мы сотрудничали с 10-20-ю онлайн-системами продажи и принимающими структурами. Напрямую с отелями - лишь на ряде направлений — Мальдивы, Доминикана, Мексика, но доля продаж напрямую в отели невысокая.

"Даже наш главный бухгалтер не в состоянии сообщить цифру, так как у нас около 150 партнеров. Где-то депозиты, где-то предоплаты, где-то кредитные линии. Как трактовать задолженности – это вопрос. Если мы работаем в рамках согласованной кредитной линии, это не задолженность, как мы считаем, но если она прерывается, это превращается в задолженность".

"Если бы в понедельник мы располагали свободными средствами, чтобы загасить негатив, все бы пошло по-другому. Но у нас был платеж по перевозке на миллион долларов, который нельзя было не выполнить", — подчеркнул он.

Подводя итог встречи с журналистами, Владимир Воробьев готов будет остановить деятельность своей компании, только если увидит, что она не востребована на рынке.

«У нас есть надежды не только на восстановление продаж, но и на восстановление нормальных отношений с ключевыми партнерами. Их просто все агентства знают, поэтому от нас ждут, когда мы подтвердим, что отношения восстановились, чтобы они смогли позвонить, убедиться в этом и начать сотрудничество», — сказал он.

«Мы остановим деятельность только если поймем, что полностью не востребованы на рынке. Профессионалы рынка считают, что наша компания и те технологии, которыми мы обладаем, являются передовыми с точки зрения динамического пакетирования. Поэтому восстановление отношений с поставщиками плюс технологии позволяют мне надеяться, что мы вернемся на рынок», — заключил руководитель компании.

/TOURBUS.RU