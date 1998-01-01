Новости Горячие новости Ростуризм исключил DSBW-Tours из Реестра туроператоров/ Более пяти млн руб. компенсаций потребовали клиенты туроператора "Матрешка-Тур" у страховщика/ Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме

Ростуризм исключил DSBW-Tours из Реестра туроператоров Как сообщил сегодня на своем портале Ростуризм, «в связи с поступившим в Ростуризм уведомлением ООО «ТУРОПЕРАТОР ДСБВ-ТУРС» о прекращении с 03 июля 2018 г. туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта, Федеральное агентство по туризму информирует туристов и иных заказчиков туристского продукта, пострадавших от действий ООО «ТУРОПЕРАТОР ДСБВ-ТУРС», о следующем: Сведения о туроператоре ООО «ТУРОПЕРАТОР ДСБВ-ТУРС» были внесены в Единый федеральный реестр туроператоров. 3 июля 2018 года приказом Ростуризма № 266-Пр-18 сведения об ООО «ТУРОПЕРАТОР ДСБВ-ТУРС» исключены из Реестра в связи прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта (ст. 4.2. Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»). Адрес места нахождения ООО «ТУРОПЕРАТОР ДСБВ-ТУРС»: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 25, стр. 1, пом. Б; org@dsbw.ru; www.dsbw.ru; тел. (495) 781-00-10. Гражданская ответственность ООО «ТУРОПЕРАТОР ДСБВ-ТУРС» за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в ООО СК «Орбита» на сумму 50 000 000 руб. по договору от 05.06.2018 № ГОТО-18/04/0025, сроком действия с 11.06.2018 по 10.06.2019». Более 5 млн рублей компенсаций потребовали клиенты туроператора "Матрешка-Тур" у страховщика Клиенты туроператора «Матрешка-Тур» подали 43 заявления на компенсацию на общую сумму более 5 млн рублей, следует из реестра страховой компании «Якорь». Петербургский туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении туроператорской деятельности с 22 июня, он был застрахован в СК «Якорь» на 25 млн рублей, срок действия договора истекает 7 августа 2018 года. С 26 июня по 3 июля было подано 43 заявления на общую сумму 5,3 млн рублей. Большинство заявок имеет статус «на рассмотрении». Еще по четырем заявкам был подан неполный пакет документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, туроператор предлагал клиентам, чьи вылеты не состоялись по причине снятия полетных программ, перебронировать тур на другое направление. Однако они уже не смогут рассчитывать на денежные компенсации от страховщика, поскольку поездка все-таки состоялась. Клиенты туроператора «Премиум Тревэл Групп» также начали подавать заявления на компенсацию в страховую компанию «Якорь», пока их насчитывается всего два, на общую сумму 625 тыс. рублей. Как ранее сообщили в компании, компенсации потребуются 20 туристам. Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки денге во Вьетнаме, где с начала года зафиксировано более 21 тысячи заболевших. «В странах тропического и субтропического климата в течение последних лет продолжается эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге. В настоящее время неблагоприятная ситуация наблюдается во Вьетнаме, особенно в Дананге, Ханое, Хошимине, а также южных провинциях, где с начала текущего года зафиксировано более пяти тысяч случаев заболеваний. Всего во Вьетнаме зарегистрировано 21,5 тысяч случаев заболеваний лихорадкой денге, из которых четыре закончились летальным исходом. Рост заболеваемости связан с особенностями эпидпроцесса, которые характеризуются сезонностью (начинается сезон муссонов и сильная жара)», — говорится в сообщении ведомства во вторник. Роспотребнадзор отмечает, что денге широко распространена в целом в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.) Лихорадка денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. В целях профилактики ведомство рекомендует при выезде в Перу, Таиланд, Индонезию, Индию, Вьетнам, Бангладеш, Гонконг и другие страны тропического климата узнавать о возможностях заражения, защищаться от комаров, по возвращении при повышении температуры информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом. /TOURBUS.RU

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