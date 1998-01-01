Amadeus и S7 Airlines стали партнерами

Компании Amadeus и S7 объявили о начале сотрудничества, в рамках которого S7 перейдет на новую систему обслуживания пассажиров

Компании Amadeus и S7 Airlines объявили о начале сотрудничества, в рамках которого S7 Airlines планирует переход на систему обслуживания пассажиров Altéa Passenger Service System (PSS).

Комплекс Altéa PSS включает передовые ИТ-решения в области управления ресурсами авиакомпании, бронирования, выписки билетов и регистрации пассажиров. Altéa PSS даст возможность для дальнейшего совершенствования и оптимизации внутренних процессов, позволяя пассажирам в самое ближайшее время оценить новый подход к организации путешествий.

«S7 Airlines - технологический лидер отрасли. Мы активно внедряем передовые технологии, предлагая пассажирам самые актуальные услуги и электронные сервисы. Переход на Amadeus Altéa Passenger Service System позволит нам оптимизировать бизнес-процессы, связанные с оформлением авиабилетов и регистрацией пассажиров, а также автоматизировать целый ряд ручных операций. Мы выбрали лучшую систему обслуживания пассажиров.

Партнерство с Amadeus позволит нам меняться и развиваться так активно, как мы этого хотим, и предоставлять лучший сервис нашим пассажирам, не сталкиваясь с технологическими ограничениями», – отметила Татьяна Филева, первый заместитель генерального директора по производству S7 Group.

Джулия Саттэл, старший вице-президент Amadeus, в свою очередь, заявила: «Сегодня путешественники ожидают от авиакомпаний персональный сервис, который максимально точно отвечает их потребностям. Преимущества внедрения полного комплекса Altéa выходят далеко за рамки базовой операционной деятельности авиакомпании.

Важно отметить, что для Amadeus достигнутое соглашение – это знаковое событие, которое позволит еще больше укрепить наши постоянно растущие позиции в России и СНГ».

В ходе сотрудничества партнеры планируют развивать текущий и добавлять новый функционал, обеспечивать инфраструктурные улучшения, чтобы они отвечали актуальным ожиданиям потребителей.

Общее количество авиакомпаний, имеющих договор на внедрение одной из систем Amadeus Passenger Service System, по данным на конец первого полугодия 2018 года, превысило 200.

/TOURBUS.RU