Новости «Аэрофлот» полетел в Бургас Туроператоры обсуждают, насколько будут востребованы новые регулярные рейсы на болгарское побережье

Со 2 июля «Аэрофлот» запустил ежедневный рейс из Москвы в Бургас. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320. По данным онлайн-системы бронирования авиаперевозчика, на которые ссылается АТОР, на ближайшую неделю рейсы практически раскуплены: в продаже остались авиабилеты до Бургаса по цене почти от 35 тыс. руб. в одну сторону. Со второй половины июля цена в два раза меньше: в продаже билеты от 18,5 тыс. рублей (Москва – Бургас). В обратную сторону (Бургас – Москва) тариф существенно дешевле – от 9,5 тыс. рублей. При этом, по данным онлайн-сервисов по поиску авиабилетов, на направлении Москва – Бургас можно купить билеты существенно дешевле. Так, стоимость перевозки на регулярном рейсе S7 составит от 12432 рублей, на чартере Bulgaria Air – от 16531 рублей. По утверждению опрошенных АТОР операторов, новая перевозка «Аэрофлота» будет интересна лишь отдельным категориям путешественников. «Это будут самостоятельные туристы, те, кто имеет недвижимость в Болгарии, семьи с маленькими детьми и пожилыми людьми, для которых изменения в расписании чартерных рейсов всегда очень чувствительны. Также этот рейс будет пользоваться спросом у luxury-сегмента», - считают представители «Интуриста». По отзывам участников рынка, новый рейс «Аэрофлота» при наличии чартерных мощностей им не очень интересен, особенно тем игрокам, у которых есть партнерские авиакомпании. «Наши пакетные туры в Болгарию сформированы на базе чартерной перевозки авиакомпаний Nord Wind и Pegas Fly. Рейсы 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Нам, естественно, интересно прежде всего загрузить свои места на рейсах», - резюмирует Лилия Парфенова, директор по продажам Московского региона «Пегас Туристик». В свою очередь, в беседе с нашим порталом Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью компании «TUI Россия», отметила: «Болгария сохраняет статус одного из основных европейских летних направлений для семейного отдыха с детьми, и наиболее популярны туры как раз на Южное побережье с перелетом до Бургаса. Наличие регулярного перелета из Москвы в Бургас, с одной стороны, позволяет расширить линейку предложений и предлагать туры с бронированием в системе GDS, с другой - появление еще одной частоты на направлении может привести к переизбытку перевозки. Отдельно билеты пользуются популярностью, но это самостоятельные туристы, арендующие на болгарском побережье частные апартаменты, также у многих россиян, направляющихся в Болгарию, есть собственная недвижимость. Как правило, эти категории путешественников проводят в Болгарии длительное время. Они покупают билеты с вылетом в Болгарию в начале сезона и возвратом в конце августа». В то же время в пресс-службе туроператора «Библио Глобус» нам заявили: «Отдых в Болгарии среди клиентов туроператора «Библио Глобус» востребован у туристов всех категорий и возрастов. Как правило, для летнего отдыха туристы «Библио Глобус» выбирают туры длительностью 10-12 дней с размещением в отелях 3-4*. В этом сезоне мы продолжим работать на направлении с авиакомпанией «Россия», вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга на Boeing-737». /TOURBUS.RU

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