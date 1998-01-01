Новости Власти острова Барбадос вводят сразу два туристических сбора Эксперты комментируют появление на карибском острове двух новых туристических налогов, направленных на развитие местной инфраструктуры

Власти острова Барбадос в Карибском море вводят сразу два туристических налога для покрытия дефицита бюджета и развития инфраструктуры, сообщает британское издание The Telegraph. «Власти вводят два туристических налога на острове Барбадос из-за дефицита бюджета и необходимости вложений в инфраструктуру. Один из них вступает в силу в субботу, другой — с 1 октября 2018 года. Его должны будут оплатить и те путешественники, которые уже находятся на острове, и те, кто только собирается сюда», — пишет газета. Теперь каждый турист должен заплатить налог в размере от $2,5 до 10 за ночевку в отеле в зависимости от уровня объекта размещения. The Telegraph подчеркивает, что власти острова предупредили отели о новом налоге меньше, чем за неделю до его введения. А с 1 октября вводится еще один налог на туристов – при вылете из страны им придется платить около $70 на «развитие авиапутешествий и туризма". По данным издания, туристский сектор приносит около 40% в ВВП Барбадоса, что является одним из самых высоких показателей в мире — по этому показателю остров занимает 14-е место. Увеличение налогов затронет, в первую очередь, британских туристов, которых на острове больше всего. В 2017 году их число составило 200 тыс. Британские туроператоры недовольны нововведениями, они считают, что это может негативно сказаться на туропотоке на остров. Средней семье теперь придется выкладывать за отдых на Барбадосе более $260 только в виде туристского налога. Некоторые туркомпании планируют оплатить из своего кармана налоги за тех туристов, кто уже приехал на остров, однако тем, кто еще не на Барбадосе, придется платить самим. «Туристы недовольны, потому что поездки на Барбадос и без того очень дорогие, а налоги делают их значительно дороже», — цитирует издание руководителя британского туроператора Designer Travel Аманду Метьюс. По информации «Интерфакса» все больше городов и курортов вводят налог для туристов. Такой налог уже действует в популярных городах Германии, Италии, Испании, Балеарских островов, Голландии и Франции. С 2018 года курортный сбор взимается в отелях и санаториях двух регионов России (Ставрополье и Алтайский край). Также туристский налог появился в Новой Зеландии и в столице Литвы. Комментируя нововведение властей островного государства, Лада Попело, руководитель отдела продаж компании «Карибский Клуб», заявила: «Барбадос - это в первую очередь пляжное luxury-направление оно дороже Кубы и Доминиканы, поэтому стоимость туров туда ненизкая. Нашим клиентам мы предлагаем туры на Барбадос в основном в отели выше среднего. Отели категории 3* наших туристов интересуют мало, а в отелях 4*- 5* суточная стоимость номера составляет от $450 за номер и выше.

Перелет через Европу (British Airways через Лондон и Lufthansa/ Condor Airlines через Франкфурт), составляет еще от $1100 за билет. Поэтому, если говорить о вводе новых налогов, то врядли кого-то они испугают и станут решающим фактором поехать или нет в отпуск на Барбадос». /TOURBUS.RU

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