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Управляющая компания Cosmos Group стала официальным партнером Первого Всероссийского MICE-дня

Сosmos Group — ведущая российская управляющая компания в сфере гостиничного бизнеса

10 октября в Центре международной торговли состоятся Первый Всероссийский MICE-день и Девятая церемония вручения ежегодной профессиональной премии в области делового туризма и MICE - Russian Business Travel & MICE Award.

Сosmos Group — ведущая российская управляющая компания в сфере гостиничного бизнеса является официальным партнером Первого Всероссийского MICE-дня и премии.

Сегодня Cosmos Group – это 17 отелей в 14 городах России и мира, более 3800 номеров в управлении и 1550 сотрудников в компании.

Cosmos Group – это новая страница в истории управления и владения гостиничными активами ПАО АФК «Система». До недавнего времени компания была известна на рынке как ВАО «Интурист», которое за время своего существования успело заслужить положительную репутацию среди партнеров.

Независимо от названия компании, ее бизнес всегда строился на принципах клиентоориентированности, создания ценности для гостей отеля и за счёт этого — ценности для собственников, сотрудников и партнеров.

Портфолио компании включает объекты самого разного ценового сегмента и направленности: от бизнес-отелей до роскошных курортных и загородных комплексов. Cosmos Group управляет как независимыми гостиницами, так и отелями под международными брендами, например, Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express.

Компания Cosmos Group является аккредитованной управляющей компанией таких международных гостиничных операторов, как Rezidor, Wyndham Hotel Group, Intercontinental Hotel Group.

Команда компании готова решать сложные и интересные задачи с индивидуальным подходом к каждому проекту, при этом каждый раз превосходить ожидания партнеров. Компания Cosmos Group учитывает уникальное местоположение, берет во внимание историю и уже полученную репутацию каждой гостиницы, нестандартно подходит к решению ее задач, исходя из интересов и пожеланий владельца и полагаясь на международные стандарты качества.

Для компании важно, чтобы результатом работы являлось не только повышение капитализации актива, но и выстраивание положительно имиджа отеля в глазах клиента в долгосрочной перспективе.

В рамках MICE-дня состоится конференции «MICE в регионы России», которая соберет представителей государства, общественных организаций и профессионалов в области MICE из всех субъектов России.

Завершится MICE-день Девятой церемонией ежегодной профессиональной премии в области делового туризма и MICE — Russian Business Travel & MICE Award.

Cosmos Group приглашает профессионалов рынка делового туризма принять участие в данном мероприятии. Регистрация и условия участия в ближайшее время появятся на официальных сайтах компаний-организаторов.

cosmosgroup.ru