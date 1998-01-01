Столица Литвы ввела туристический налог

Туроператоры комментируют изменения спроса на оздоровительный и экскурсионный отдых в Литве в этом летнем сезоне

В столице Литвы Вильнюсе с 1 июля с гостей города начал взиматься ежедневный налог в размере 1 евро с человека - сообщил портал Vilnius-Tourism.

«Начиная с 1 июля 2018 года, Вильнюс вводит туристический налог, который составляет 1 евро с человека за ночь. Он распространяется на всех гостей города, пользующихся услугами по размещению. Налог направлен на повышение конкурентоспособности, улучшение инфраструктуры туризма и отдыха Вильнюса», — говорится в сообщении.

Оплата будет производиться во время покупки номера отеля, в чеке налог будет указан отдельной строкой.

По данным портала, туристский налог не будет взиматься с больных, чье лечение оплачивает государство, с лиц младше 18 лет (и старше при подтверждении обучения в школе) и с инвалидов.

Также налог не будут платить лица, арендовавшие жилье в столице на длительный срок (от месяца) и группы лиц, сдающих в аренду десять или более комнат, для которых освобождение от уплаты действует до 1 января 2019 года.

Отметим, что в последнее время все больше городов и курортов вводят налог для туристов. Такой налог уже действует в популярных городах Германии, Италии, Испании, Балеарских островов, Голландии и Франции.

С 2018 года курортный сбор также взимается в гостиницах и санаториях двух регионов России (Ставрополье и Алтайский край).

Комментируя нам эту новость, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» в беседе с нашим корреспондентом заявил: «К сожалению, Литва показывает спад около 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Знаю, что местные власти отмечают увеличение турпотока в Литву, но это касается скорее общего прироста, а не российской стороны.

Наибольшим спросом у наших клиентов ране пользовались лечебные и экскурсионные туры в Литву, но сейчас эти сегменты тоже показывают спад интереса со стороны туристов. Возможно, что это результат достаточно непростых политических отношений между странами, да и колебания курса евро не прошли даром.

Плюс, Литва не нацелена на привлечение туристов «любыми способами», у них нет раннего бронирования, а альтернативу данному направлению найти достаточно легко. Вкупе все эти факты дают достаточно печальную перспективу».

Со своей стороны Алексей Лебедь, директор по международному туризму компании «ДеВизу» отметил: «Литва никогда не пользовалась широким спросом, в основном, если запрашивают туры выходного дня или транзитные туры через Вильнюс. Говоря о повышении туристического сбора на 1 евро можно смело заявить, что он никак не повлияет на туристический поток».

В то же время генеральный директор компании «Балтик-Сервис», Александр Ищенко сообщил, что заметили небольшой прирост на литовском направлении по отношению к прошлому году: «Если сравнивать уровень продаж туров в Литву с 2017 годом, то прирост составляет 3-5%, и это достаточно хороший результат. Наши клиенты выбирают лечебные туры в Друскининкай и Бирштонас или морской отдых в Паланге, средняя продолжительность туров - 10-15 дней, размещение предпочитают в отелях категории 3-4*. Так что прогнозы у нас достаточно на текущий сезон у нас оптимистичные».

/TOURBUS.RU